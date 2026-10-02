多年前，兒子和媳婦還沒有孩子時，他們家就已經開始養狗作伴。兒子養了一隻黑色的中型混血狼犬，媳婦則養了一隻白色中型犬，兩隻狗相處得非常融洽，兒子和媳婦也常常帶著牠們一起散步。

隨著孫女出生，這兩隻狗雖然年紀已經不小，對小寶寶的關心卻從未減少。牠們常常圍繞在孫女身邊，陪伴她學走路；有時甚至會被孫女不小心絆倒，也很喜歡舔她的臉頰。等到孫女三歲時，兩隻老狗也先後離開了我們。

在這樣的環境中長大的孫女，非常喜愛狗狗。後來，隨著父母忙於工作和照顧孩子，他們無法再領養新的狗。直到去年，朋友家的母狗生下五隻小奶狗，朋友答應送一隻給孫女，孫女替牠取名為Percy。

不久後，我們發現這隻混血迷你澳洲 牧羊犬在被呼喚時毫無反應。起初，我們以為牠只是太專注於某件事，或是還不熟悉周遭的環境。直到幾天後，才終於發現，原來牠根本聽不見。得知真相的那一刻，我們既意外又有些擔心，不知道該如何教導牠，也不知道牠能不能學會指令，更不知道未來是否會遇到其他困難。

於是，兒子一家開始學習如何照顧這隻特別的小狗。媳婦開始學習手語，並透過手勢教Percy坐下、站起來、跟著人走等基本動作，招手則代表「過來」。他們也替牠植入晶片，出門時，Percy總是默默地依偎在媳婦身邊。每星期一次，他們還會帶Percy到巴沙迪那（Pasadena）狗狗學校，讓牠和其他同伴一起玩耍，學習如何與其他狗狗相處。

不知不覺，Percy已經滿一歲了。照顧一隻聽障狗狗，也是在學習另一種陪伴的方式，從最初的擔心，到後來逐漸建立起彼此的信任。

每天早晨帶狗狗到公園散步時，別人聽到Percy是「聽障狗」，第一個反應通常都是：「好可憐喔。」然而，在我們眼中，牠一點也不可憐，牠只是用不同的方式認識這個世界，也讓我們學會放慢腳步，用耐心和眼神與牠交流。

Percy常常在我們家的後院玩耍，尤其喜歡拋球遊戲，陪牠玩球時，我總是會被牠逗得哈哈大笑。牠專注地盯著我手上的球，當球飛出去的那一刻，便立刻飛奔而出，躍起接球；有時，牠甚至會優雅地翻身接住球，彷彿是一名籃球高手在籃下灌籃，我忍不住對牠說：「你真棒。」

養一隻聽障狗狗，需要付出更多的耐心，也需要透過眼神和手勢與牠溝通。但對我們全家來說，Percy的聽覺障礙並沒有減少我們對牠的疼愛，反而讓我們更加明白，陪伴不一定需要聲音，真心的關愛也能跨越一切障礙。

更重要的是，Percy讓我們懂得：即使牠聽不見，牠依然能感受愛；即使牠用不同的方式生活，也一樣能帶給我們無數的歡笑與溫暖。