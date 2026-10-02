媽媽走了五年了，一些有她的畫面，即使平凡，卻在記憶深處，一筆一畫，加深著色彩。

媽媽生前跟我們住在加州爾灣 市（Irvine），記憶中，她的胃經常不舒服，午夜醒來，需要喝點熱的東西，暖暖胃。媽媽的房間在我隔壁，她輕聲敲牆，我知道她醒了，起身問她是不是胃又疼了，要不要喝杯熱可可或熱豆奶？她說好。我滿臉惺忪睡意，匆匆下樓到廚房沖了杯熱可可，也不知道要兌些冷開水，就直接拿給坐在床沿等待的媽媽。

熱可可熱氣騰騰，媽媽接了過去，小心地捧著，她不抱怨燙，只是慢慢地喝。過了一會兒，媽媽怕耽誤我睡覺，催我去休息。有時太累，我也就回房睡了；多半時候，我會留下來，靜靜陪她，等她喝完，我收拾好，洗淨杯子，再回去睡。

有一回，工作上碰到許多急件，晚上實在累垮了，我有點不耐，希望媽媽喝快些。雖沒有說出口，媽媽似乎察覺到了，她急著想喝完，但又怕燙到，只能不斷催我去休息，不用等她。

我一邊煩躁，一邊又批判自己，覺得自己很不應該。就在此時，我腦中突然閃現龍應台的書「天長地久」裡的文字。龍應台照顧失智的母親，她問過自己：從前為什麼不能將「美君」（她的母親）當閨密一起聊天、逛街、看電影、喝下午茶？

我想，如果媽媽是我的閨密，我們會不會像兩個好朋友一起喝下午茶、一邊聊天？那我們一定聊個不停，幾小時都不嫌煩吧？我靜下心來，看著媽媽一小口一小口地喝著熱飲。細碎的吞嚥聲、上升的熱氣、昏暗的燈光下，媽媽臉上透著一份安詳與滿足，溫馨的畫面定格。

之後，當媽媽又輕敲牆壁時，我便趕緊從床上起來，到她床邊問：「您醒來了啊？睡得好嗎？要不要喝點東西？」媽媽可能只點個頭，可能簡單回應，愛的湧動，觸摸得到。

午夜熱可可時間通常是安靜的，偶爾一兩句話，有一搭沒一搭，不同於平時和媽媽的互動，少了熱勁及躍動，片刻的寧靜反而深沉、印象深刻。

媽媽的身影已然消逝，但親情與愛一如午夜熱可可的熱氣，封存心中，也讓我體驗靜謐時光帶來的安頓、自在與美好。