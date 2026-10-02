女兒從幼兒園開始，就不停地吵著想養狗。那時先生被外派到中國大陸工作，我因為捨不得帶著兩個年幼的孩子跟著奔波，決定留在台灣，一個人扛起照顧孩子的責任，每天忙得焦頭爛額，幾乎處於崩潰邊緣。想到如果還要照顧一隻狗，每天替牠餵食、清理大小便，我心裡直想：「只有傻瓜才會搬石頭砸自己的腳。」

於是，我想盡各種理由打消女兒養狗的念頭。「我們家太小了，沒有地方讓狗狗活動。」「狗毛可能會引起過敏。」「養狗要花很多錢。」最後，我祭出終極理由：「等妳長大自己賺錢，搬出去住之後，再養狗吧。」我原以為，這樣就能徹底澆熄她的養狗夢。

女兒初中三年級時，我們全家移民 到加州爾灣（Irvine），她發現班上的同學幾乎家家戶戶都有養狗，心裡羨慕極了，又開始試著說服我。「媽媽，我們現在有院子了，狗狗可以跑來跑去。」「我會幫忙遛狗、清理便便。」「有些品種幾乎不掉毛，就不用擔心過敏了。」

面對她一個又一個的理由，我依然搬出最後的殺手鐧：「養狗真的要花很多錢，等妳長大自己開始賺錢，搬出去住之後，再養吧。」

一轉眼，十五年過去了。女兒結婚了，也和女婿買了屬於自己的公寓，搬進新家的第一件事，就是到動物收容所領養了一隻五歲、只有八磅重的貴賓狗──Puffy。

Puffy有著令人心疼的過去。牠曾遭到前主人的弟弟虐待，不但經常對牠咆哮、用腳踢牠，還時常不給牠食物吃。當鄰居發現時，Puffy全身長滿寄生蟲，瘦弱又驚恐，最後被救出並送進動物收容所。

剛到女兒家時，Puffy幾乎整天躲在桌子底下，只要聽到一點聲音，就會全身發抖；出門散步時，只要看到陌生人或其他狗狗，也總是緊張得不知所措，彷彿隨時都在害怕有人會傷害牠。

為了幫助Puffy找回安全感，女兒每個星期都帶牠去接受專業訓練，希望慢慢療癒牠內心的恐懼。她每天親手準備營養均衡的鮮食，細心照顧牠，也經常帶牠到公園和其他狗狗互動，希望讓牠重新相信人，也相信這個世界依然充滿善意。

如今，Puffy已經完全融入她的生活。他們形影不離，一起散步、一起露營、一起到海邊旅行，也一起度過每一個平凡卻幸福的日子。每次看著女兒抱著Puffy，那幸福滿足的模樣，總讓我的心也跟著被療癒了。

前幾天，女兒還特地替Puffy舉辦了一場生日派對，邀請許多毛小孩到公園一起慶祝。派對上，她念了一張親手寫給Puffy的生日卡片，其中有一段話深深打動了我：

「大家都以為是我陪伴著Puffy，其實，是Puffy一直陪伴著我。每天下班回家，第一個迎接我的，永遠是牠開心搖著尾巴的模樣；追劇時，是牠安靜地依偎在我身邊；露營、看海、旅行，每一次冒險都有牠同行。因為有了Puffy，我的每一天都充滿歡笑，我的世界也因此變得更加完整。」

聽著女兒念完卡片，我忽然想起多年前，那個一直央求我養狗的小女孩。原來，我當年說的那句話，她真的做到了。而更讓我意外的是，她不只是養了一隻狗，而是救了一個曾經受傷的生命；同時，那個小生命，也用最純粹的陪伴，豐富了她的人生。

有時候，我們以為是人在照顧毛小孩，其實，牠們也正在用牠們的一生，默默地陪伴著我們。