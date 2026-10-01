剛調到北加州 聖拉斐爾市（San Rafael）的新學校不久，一切都要從頭學起。對於一個初來乍到的人來說，一些普通的日常細節，既陌生又繁瑣，但也正是在這些點滴之中，我慢慢找回了工作的節奏與信心。

多年教育工作的歷練，使我養成了早睡早起的生活習慣，每天清晨，我總是提前一個半小時到校，為一天的教學做好準備。

老師辦公室的對面就是影印室，而每台影印機的下方，都設有五個大抽屜，分別放置不同尺寸的白紙。當影印過程中紙張不足時，我們會從身後的櫃子中取出一大包紙，迅速補充到紙盒中。這樣的流程，大家早已習以為常。

然而，一個周四的早晨，大約七點半，剛從洗手間走出來的我，經過影印機旁時，看見一個模糊的身影正背對著我，半蹲在機器前忙碌著。地上散落著幾個剛拆開的紙張包裝，她正一邊往紙盒裡補充紙張，一邊仔細地整理著那些散落在地毯上的包裝紙。

我心中不禁生出幾分疑惑：這個同事究竟在做什麼呢？於是，我鼓起勇氣向她打招呼：「早上好。」她聽到聲音，站起身來，轉過身微笑著回應我的問候。這時我才看清楚，原來是蕾絲麗（Leslie）。我有些不好意思地問道：「妳在忙什麼呢？」她語氣輕鬆而自然地回答：「只要時間允許，我通常會在上班前把所有影印機的紙盒補滿，這樣老師們來用的時候，就會更方便一些。」

她的回答平靜而真誠，然而，正是這樣一句簡單的話，卻讓我瞬間感到無比羞愧。我們平時在使用影印機時，往往只是補充自己所需的紙張，確保當下能順利完成工作，卻很少有人會提前為他人著想，更不會主動去做這樣看似不起眼卻又十分貼心的事情。

來到這所學校之後，我與蕾絲麗的直接接觸並不多，只是透過幾次工作郵件有所往來。然而就在那個清晨，透過她默默補紙的身影，我真正認識了她──不僅記住了她的名字，也記住了她為他人著想的細心與善意。

那一刻，我忽然明白，在一個集體之中，真正讓人感到溫暖與力量的，往往不是那些轟轟烈烈的表現，而是這些不為人注意的細節與付出。正是因為有像蕾絲麗這樣的人，在我們看不見的地方默默努力，才讓整個工作環境變得更加順暢與美好。