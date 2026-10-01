三十多年前，我初到俄勒岡州 波特蘭（Portland）時，最令我震撼的，是日常縫隙裡一片片安靜的「閱讀綠洲」。公共汽車上、候機室裡、公園長椅旁，幾乎人人手捧一本書，哪怕只有一站車的時間，也要翻上幾頁。閱讀，在這裡是一種自然的呼吸。

最難忘的，是一位坐在輕軌上的老人，他握著放大鏡，一個字一個字地讀著。窗外景物飛逝，乘客上上下下，他卻始終沉浸在書頁之中。直到讀完那頁書，廣播報出站名，他才抬起頭，笑著搖搖頭：「又坐過站了。」那一刻，我恍然明白：讀書追求的從來不是效率，而是那份任性的陪伴。

我的忘年之交Mr. G年過八旬，每周仍背著書包，步行七、八個街區去圖書館換書。一天一本書，是他生命的節奏。

有一次冬天下雪，我勸他等天氣好些再去圖書館，他卻笑著說：「書可不等人。」對他而言，借書、讀書、還書，像呼吸一樣自然，我常見他捧著書，讀得出了神。對Mr. G來說，讀書不是接受，而是參與；不是吞嚥，而是融入，甚至在心裡悄悄改寫結局，體會另一種人生。

美國社會很重視培養孩子的閱讀興趣，兒子小學放暑假期間，圖書館會舉辦讀書競賽，比的是誰讀得多。孩子們拿著閱讀紀錄卡，興致勃勃地登記讀過的書，獎品往往是一本新書。那時我常帶著他泡在圖書館，一待就是整個下午。

到了高中，比的不只是讀得多，還要讀得懂，優勝者能參加作者晚宴，聆聽作者分享創作與人生經歷，兒子因此見到了季辛吉、戈巴契夫等重量級人物。正是透過書籍搭建的橋梁，孩子們得以看見更廣闊的世界。

然而，移居多年後，生活漸漸變成一場無休止的追趕。工作、家庭，以及手機裡永遠回不完的訊息，如潮水般一波波湧來。我只能在深夜或通勤途中匆匆翻閱幾頁，有時一本書擱在床頭數周仍未讀完一半；有時才剛翻開書頁，手機通知就突然跳出，把思緒硬生生拽回現實。我忍不住自問：什麼時候開始，連沉下心讀一個下午，都成了一種奢侈？

在一個失眠夜，我翻開吳爾芙的舊文集，重讀「我們應該怎麼讀書」（How Should One Read a Book?）。心頭忽然一熱，才發現自己並非背離閱讀，而是被世界拉扯得太遠，忘了全心投入，與作者共謀，在字裡行間共創意義。

重新找回這份投入後，我才明白，專注地閱讀未必能改變世界，卻能在喧囂與匆忙之間，為我們保留一塊安靜的角落。那裡沒有通知聲，只剩下一個人與文字。

從那天起，我開始更任性地讀書：不求一天讀一本，只求每一次翻開書頁，都能像那名輕軌上的老人一樣，甘願為一本書坐過站。畢竟，在這個不停移動的世界裡，我們都需要守住一片屬於自己的安靜綠洲。