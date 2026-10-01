這次乘郵輪 來到希臘聖托里尼島（Santorini），除了欣賞藍白相間的教堂、懸崖上的小鎮和令人陶醉的愛琴海夕陽，我更期待的是參觀阿克羅蒂里古城（Ancient Akrotiri）。

走進遺址，首先令人驚訝的，是整個考古區被一座巨大的鋼結構屋頂覆蓋，陽光透過天窗灑落，既保護了古城，也讓參觀者能舒適地漫步其中。木製步道縱橫交錯，遊客可以居高臨下，俯瞰一條條街道、一間間房屋、一座座廣場，彷彿正在俯視一座居民剛剛暫時離開的城市。

阿克羅蒂里興盛於青銅時代，屬於愛琴海地區高度發達的米諾斯文明。約在西元前十六世紀，聖托里尼火山猛烈爆發，火山灰瞬間掩埋了整座城市。與龐貝古城（Pompeii）不同的是，考古學家至今幾乎沒有發現大量遇難者遺骸，因此推測居民可能在火山爆發前已察覺異常，及時撤離。正因如此，留給後人的不是災難現場，而是一座被時間按下暫停鍵的城市。

站在遺址前，很難相信這竟是三千多年前的建築。街道規畫整齊，房屋多為兩三層樓，牆體仍保留相當高度，有些房間甚至還能辨認出樓梯、窗戶、壁龕和儲藏室的位置。更令人驚訝的是，考古證據顯示當時已有完善的排水系統，部分住宅甚至具有冷熱水管道。這樣的城市規畫，即使放在今天，也令人讚嘆。

導覽介紹說，阿克羅蒂里的居民並非依靠農業維生，而是善於航海和貿易，因此城市富裕，文化繁榮。遺址中出土的大量陶器、青銅器和生活用品，顯示當時居民生活相當講究，也擁有高度的工藝技術。

最令我印象深刻的是那些色彩鮮豔的壁畫，雖然原件多已收藏於博物館，現場展示的是複製品，但仍足以令人驚豔。畫中有奔跑的羚羊、嬉戲的猴子、採集番紅花的少女、航行於海上的船隊，以及盛開的百合花。透過這些畫作，我感受到三千多年前的人們同樣熱愛美、欣賞自然，也珍惜平凡的生活。

沿著步道慢慢前行，我不時停下腳步，凝視那些石牆和街巷。每一塊石頭、每一道門檻，都曾有人來來往往；每一間房屋，都曾傳出笑聲、歌聲和孩子奔跑的腳步聲。然而，一場火山爆發，瞬間改變了一切。

令人感慨的是，正因為這場毀滅性的災難，阿克羅蒂里反而得以完整保存。歷史有時就是如此弔詭：毀滅，竟成了最好的保存方式。

考古學家從一九六七年開始持續發掘，至今仍有不少區域尚未完全揭露。站在這座仍在發掘中的城市裡，我深深體會到，人類歷史其實遠比我們課本上所學的更加豐富，也更加充滿未知。

離開遺址時，我回頭望了一眼那片靜靜沉睡的古城。與聖托里尼熱鬧的觀光街道相比，這裡沒有喧囂，只有沉默，然而正是這份沉默，最能引人思索。它提醒我們，再輝煌的文明，也可能因一場天災而消逝；再堅固的建築，也敵不過大自然的力量。

當我走出遺址，迎面吹來的是愛琴海溫暖的海風。三千六百年前，這片海風也曾輕拂過阿克羅蒂里的街道，時間流逝，文明更迭，而海風依舊。或許，真正能穿越歲月的，不只是石牆和壁畫，更是人類對美好生活的嚮往，以及對歷史永不停息的探索。