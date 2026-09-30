我讀小學二年級的時候，班上就有很多同學喜歡玩手機，有次我纏著媽媽也要買手機玩，她不同意，怕我玩手機玩得入迷，耽誤讀書。不過媽媽說要給我買一樣最好玩的「東西」，是什麼好東西呢？媽媽只是神祕地眨眨眼。

過了幾天，樂器店的大叔送來一架古箏，媽媽說：「伊茗，今後我們有古箏玩啦。」於是，每天我寫完作業，媽媽就要我坐到她身邊，先看她「玩」古箏。當媽媽悠然地抬起手臂，指尖輕輕撥動琴弦那一刻，我的心緒立刻隨著琴音流淌開來。

媽媽最初教我「玩」古箏，是希望我有一門正經的課外娛樂活動。她先教我熟悉了二十一根琴弦的音位分布，還有基礎簡譜與樂理知識。在慢慢彈撥樂曲的過程中，琴弦發出那清亮圓潤、餘韻悠長的旋律，表達了我無法用語言訴說的心情，我也因此對玩古箏開始產生了興趣。

此後，古箏的獨特藝術魅力愈來愈吸引我了，從此我再也不說「玩」古箏，而改說「彈」古箏。每天我都要堅持彈奏一到兩個小時的樂曲，那是美的享受。有一次周日，我參加了加州 的拉丁舞公開賽，回家後已經很累了，但我休息一會兒，又開始練習彈奏「山的遐想」、「幻想曲」等古箏曲，在指尖撥動琴弦變化的旋律中，連小小的房間好像也洋溢著春天的陽光。

那時期，我剛來到美國，陌生的語言環境和陌生的校園生活，讓我感到孤獨與迷茫。不知如何面對這些變故時，我就去彈古箏：去領會曲中巍峨高山的壯闊景象，去傾聽寧靜深遠的悠揚歌聲。我還喜歡即興彈奏一些流行歌曲，媽媽就跟著節奏唱起來，還誇獎我有彈古箏的天賦，我好高興。

在學校，我參加了課外古箏興趣班，除了練習老師布置的曲目外，我也嘗試著彈奏更高難度的「雲嶺音畫」和「打虎上山」等。在攀登高難度曲目中，我的演奏技藝也在不斷提高。

由於我的努力，最終通過了中央音樂學院古箏演奏十級考試，並獲得了證書。我被邀請參加比賽和演出的機會日益增多，曾參與AST全美達人秀加州賽區的表演，我的古箏演奏獲得了音樂類一等獎。

每次參加大型音樂演出結束後，都有不同國家的觀眾來到我身邊，好奇地看著典雅的古箏，更驚訝手指撥動琴弦就能跳出動聽的音符。他們問我這樂器叫什麼名字。

我驕傲地回答：「這是中國的傳統彈撥樂器──古箏（guzheng）。」我發現即使沒有共同的語言，音樂也能夠讓人與人產生共鳴。

如今我與古箏相伴多年，而真正支撐我不斷前行的動力，從來不是獲得那些證書或獎盃，而是從開始的好玩到熱愛的興趣追求，我對古箏演奏結下的深厚情感。

今後，我想帶著我的古箏走得更遠，讓更多不同語言、不同膚色的人，聽見琴弦裡傳出的中國聲音。