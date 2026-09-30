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被撞反成被告

泳紅
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麗姐從來沒有想過，她的車子被人撞，卻反成了被告。

事情源於一個再普通不過的日子，那天中午兩點左右，她購物完畢，在洛杉磯十號高速公路開車回家。年過七旬的她，開著已有十幾年車齡的賓士車，正全神貫注的時候，突然有一輛車從左側疾駛擦過她的車身，旋即飛馳而去。

當時在車內的麗姐，整個身軀被輕微地震動了一下，有一瞬間，她的腦子懵了，旋即便意識到她被人肇事逃逸（Hit and Run）。平時很冷靜的她做了一個讓她，後悔一輩子的決定：追上這部飛馳而去的車子討個說法。

前面的車子意識到麗姐在追自己，於是也將車子開得飛快，麗姐不甘示弱，也將油門加大，車速比任何時候都快。

很快，那部車開出高速公路，麗姐窮追不捨。那車在內街開了一大段路，來到一個大轉彎的地方，驀然停了下來。猝不及防，本來還卯足勁追車的麗姐看到停在路邊的車，也趕忙停了下來。肇事車主靜坐裡面沒有下車，麗姐卻慫了，竟然不敢下車去理論。

默默對峙了十多分鐘，麗姐也沒有意識到要打電話報警或報保險，甚至也沒想到要告訴家人。之後她一聲不吭地將車子轉頭開走了。

將車子開回家裡後，麗姐細細檢查了一下車身的左側，慶幸只是輕微的摩擦，僅油漆掉了一些，想到報保險還有一千塊錢的自付額，而且可能引起保費上漲，於是她也懶得報，她以為自己做的這一切只是啞巴吃虧，認栽就算了。

第二天，她家的門鈴響了，打開門一看，赫然站著一位警察，她愣住了，警察嚴肅告知她，被人指控她肇事逃逸（Hit and Run）。

她隨即緊張地向警察解釋，她才是那個受害者，並且從手機調出一張她追車時拚命拍下的對方車牌照片，雖然不算很清晰。可是警察不接受她的說法，因為自始至終沒任何證據表明麗姐報過警或保險。

有理說不清的麗姐只好聘請律師來解決問題。律師受理後與對方一番交涉，但無果，因為對方言之鑿鑿，說是麗姐撞了自己的車便逃逸，還提供麗姐的車子照片和自身車輛受損的證據；而麗姐確實無法提供任何對自己有利的證據，她的老車子也沒裝行車記錄器。

最後律師給麗姐一個建議：接受認罪，賠償五千塊，再做一百二十個小時的社區服務。而如果不接受，等待她的將是更嚴重的後果。

最後麗姐乖乖交了五千塊的賠償金，再找了一家佛堂的廚房幫忙切菜，超過一百個小時的繁重工作量讓她的身體吃不消，不僅握刀的手痛，也吃不好、睡不好，整個人消瘦不少。

麗姐以親身經歷分享給身邊的親朋好友，希望大家遇事要冷靜處理，而非如她一般魯莽行事，以致落得一個被撞反成了被告的下場。

精華 FAQ

  • 她在洛杉磯10號高速公路開車回家時，被一輛從左側疾駛而過的車擦到車身，對方隨即逃離現場，讓她誤以為自己該追上去討說法。

  • 因為她沒有立刻報警、報保險或通知家人，也缺乏行車記錄器等證據；對方則拿出車損與照片指控她撞車後逃逸，警方因此採信對方說法。

  • 律師建議她認罪並賠償5,000元、做120小時社區服務，她最後接受處理，還到佛堂廚房切菜勞動，因工作吃力而身心俱疲。

洛杉磯 賓士 地震

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