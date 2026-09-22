前幾天收到保險 公司寄來的信，告知一個月前我在多倫多遭遇的撞車正式結案，對方百分之百錯誤，我方不需扣除任何費用（Zero Deduction）。雖然結果早就預料，前些天保險公司具體經手人也已經發過郵件通知我，但收到正式文件還是讓我心裡一塊石頭真正落了地，一個月來經受的驚嚇、耗費的時間精力，終於可以翻篇。

這是我一年半以來發生的第二次撞車事故。第一次是我在前面交通燈變紅後，正在緩慢減速停車，後面的車猛地撞上來。第二次發生在一個月前，地點是一處大型環形單向三車道，裡邊設有商場、學校、超市、餐館及社區活動中心等，各有獨立出入口，一旦錯過，就得重新繞一大圈，因此駕駛通常會提早切換到最左側車道，準備左轉進入目的地。

那天我開在最左邊車道上，一輛幾乎和我平行、開在中間車道的車突然左轉，想越過我的車直接進入左邊的社區活動中心。於是，「砰」的一聲巨響，她的車把我的車撞出車道。可想而知，這次撞得非常嚴重，對方汽車的氣囊都彈出來了，駕駛座的車門撞爛變形，直接報廢；而我右前方車燈和保險桿也全撞爛了。

明擺著兩次車禍我都沒有一絲一毫的錯誤，但第一次撞車，因為我急著趕時間，僅僅拍了照，交換了駕照和保險資訊就離開了。

我本以為撞得不嚴重，只是後面保險桿撞出兩個小洞和幾道刮傷，我還好心地替對方著想，覺得到車行估個價大約幾百塊錢就解決了，可以不必報告保險公司，以免以後保險漲價。沒想到對方卻想耍賴，說是我突然停車才導致她來不及煞車，我們應該各占一半責任。

既然如此，我只有走保險了，結果當然是她負全責，保險公司指定的車行給我的車修了三千多塊錢。

為什麼保險公司在沒有證人的情況下判定她全責？因為我車上安裝了行車記錄儀，記錄儀清楚地顯示交通燈由黃變紅時，我前面的幾輛車陸續停下來，我自然也跟著停，根本不存在我突然停車導致撞車發生。保險公司調看影片後立刻判定對方全責。

而這第二次撞車雖然事實很清楚，當時警車、消防車、救護車、拖車全來了，他們看了現場的原貌，私下也都跟我說肯定是對方女駕駛的錯。

但是對方在跟警察交談，以及和保險公司打電話時，口口聲聲說：「她撞了我。」似乎想把責任往我身上推。後來我先生趕到，取下行車記錄儀，立刻回家截取撞車的影片發給保險公司。

保險公司看了影片，斷定不是我的錯，馬上同意讓拖車公司把我和我的車拖到指定車行修理，然後從車行租一輛車開回家，租車費用全免。

在加拿大不開車很不方便，但開車難免會遭遇撞車，即便自己小心翼翼遵守規則，也難保證別人同樣小心。而一旦發生碰撞，且不幸遇到對方胡攪蠻纏想耍賴，責任不好理清的時候，如果車上有個行車記錄儀，爭議立刻迎刃而解。這次撞車，我的幾個朋友和同事得知後，紛紛在網上下單購買行車記錄儀。