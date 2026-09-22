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麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

今不如昔

王士忠
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掐指一算，我這一生也做過好幾份工作。第一份是在大陸一家工廠當學徒工，每月工資二十一元人民幣。大學畢業，我被分配到外貿部門，工資漲到五十二元，幾乎翻了三倍。後來移民到美國後，我又做過餐館工和外賣員，月收入上千，而且還是美元。再後來，我更步步進入白領階層，薪水也隨之水漲船高。

那時在大陸，工資雖然不高，拿到手的卻是「真金白銀」。嶄新的鈔票和硬邦邦的鋼鏰裝進口袋，走路時大腿一側鼓鼓囊囊的，伸手按一按，心裡便會湧起一陣實實在在的富足感。

如今薪水雖然高了，工資卻幾乎不再與我見面，只是從一個銀行帳戶轉到另一個銀行帳戶。少了那份直觀，也少了那份真實的存在感，人生的快樂彷彿也因此打了折扣。

我還時常想起在紐約送外賣的那段日子。每天起早貪黑，開著一輛破車，穿行在曼哈頓的大街小巷：找門牌、急煞車、爬樓梯、按門鈴……忙碌一天，雖然身心疲憊，卻迎來了最幸福的時刻：把口袋裡當天掙來的小費掏出來，交給闊別一天的太太。

那時收到的小費，大多是一張一張的，往桌上一擺，零零散散布滿全桌，琳瑯滿目。太太滿懷喜悅，用那微顫的雙手，一張一張地仔細清點，清點完畢，她還要鄭重其事地向我宣布每天的「革命成果」：一天二十元，完成任務；三十元，超額完成；四十元以上，戰果輝煌。

那時候，辛苦一天，就收穫一天的鈔票，錢雖然不多，卻有一種實實在在的滿足感。錢是自己一張一張掙來的，也是自己一張一張數出來的，每一張鈔票上，彷彿都留著當天奔波的腳印、車輪碾過街道的聲音，以及夫妻倆圍坐在小桌旁清點收入時的歡笑。

那份由小小鈔票帶來的快樂，如今回想起來，卻是今天銀行帳戶裡更大的數字所無法給予的。如今，工資從銀行帳戶進來，大多又從銀行帳戶出去，一切都只是螢幕上的一串數字。錢愈掙愈多，數字愈來愈大，可從前那數錢時的喜悅，卻早已蕩然無存。我常常不由得感嘆：今不如昔。

精華 FAQ

  • 作者先在大陸工廠當學徒工，後來進入外貿部門，再移民美國做餐館工、外賣員，之後又逐步進入白領階層，藉此呈現收入與身份的轉變。

  • 因為以前領到的是現金，鈔票和硬幣拿在手上看得見、摸得到，帶來很直接的富足感；如今薪水多在帳戶間流轉，只剩數字，少了實體感與喜悅。

  • 它象徵辛苦勞動後立即收穫的滿足，以及夫妻共同清點小費的生活溫度。作者認為那種一張張數錢的快樂，遠比現在看著帳戶金額更真切。

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