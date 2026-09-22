於一九四九年創立的華盛頓州西雅圖 海洋節（Seafair），以水上運動、航空表演及社區巡遊為核心特色。是每年六月至八月在大西雅圖地區舉辦的美國西海岸最大夏季節慶之一，這個延續至今的夏日傳統，將整座城市變成了巨大的遊樂場，華盛頓湖（Lake Washington）天空轟鳴的引擎聲、在湖面飛馳的賽艇，以及街頭巷尾的鼓樂與歡笑，交織成為了一首夏天的交響曲。

適逢周末，我們前往傑納西公園（Genesee Park），那是海洋節慶典的主會場。由停車場走向湖岸，遠遠就見華盛頓湖的水面在陽光下波光粼粼。岸邊的草地鋪滿了野餐墊和摺疊椅，孩子們在人群中鑽來鑽去，時不時指著天空歡呼雀躍。

中午十二點四十分，飛行表演準時開始了。最先登場的是美國海岸警衛隊的搜救演示，一架橙白色的直升機低空懸停，救援人員順著繩索快速降落水面，動作乾淨利落。隨後有一架PBY-5A「卡特琳娜」水上飛機，由湖面滑行起飛，機翼帶起的水花折射出一道小小的彩虹。接下來，是微型噴氣機的特技表演，那架小巧飛機在天空中翻跟頭、俯衝、盤旋，引起了一陣陣掌聲。

下午三點三十分，六架F/A-18「超級大黃蜂」戰機以緊密的編隊在上空呼嘯而過，整個湖岸沸騰了。六架戰機時而編隊俯衝，時而兩兩對飛，在湖面劃出交織的白色航跡。站在我旁邊的一個白人小女孩激動得滿臉通紅，跳著腳對身邊的大人喊：「我家叔叔駕駛飛機在天空表演呢！」她拉著媽媽的衣角，眼睛一刻不離天空。

飛行表演結束後，人群並未散去。阿波羅機械杯賽艇的決賽開始了，只聞發令聲響起，賽艇像離弦的箭一樣衝出起點，發動機的聲浪此起彼落。賽艇在湖面勾勒出巨大的弧線，尾部拖出白色的水幕，艇身幾乎貼著水面飛行。

傍晚，我們趕往市中心的阿拉斯加大道（Alaskan Way），剛好趕上火炬大遊行，這是海洋節的另一項傳統。等到夜幕降臨，花車的燈光次第亮起，近一百支遊行隊伍開心前行。行進樂隊敲著鼓點，花車上有人向路邊撒糖果，打扮成海盜的演員們朝觀眾揮手致意。

最讓人激動的，莫過於遊行隊伍中的舞龍表演。一條金色長龍翻騰遊走，龍身隨著鼓點的節奏起伏，時而高昂，時而低伏。舞龍隊裡有我們認識的幾個朋友，他們穿著統一的服裝，步伐整齊，龍珠在前面引路，龍頭緊隨其後，十幾個人的動作配合協調。

我注意到站在前排的那個七、八歲的華裔小男孩，他攥著拳頭，目不轉睛地盯著那條翻飛的巨龍。看他的表情，像是就要衝入舞龍隊伍。當龍頭經過他面前，只聽他叫喊一聲：「我長大後也要參加海洋節，一定舞龍頭！」周圍的人都被逗笑了，可他的神色十分認真，目光映著花車的燈飾，亮晶晶的。

那一刻我覺得，這就是海洋節的意義。西雅圖的夏天，也一定會繼續這樣熱鬧下去，年復一年，湖天之間，歡笑如初。