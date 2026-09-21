出發前一晚，我就開始裝車。沙灘傘、折疊椅、吃的喝的，還有兩把小鐵鍬，太太站在車邊戲謔道：「一把挖沙，另一把挖蛤蜊？」

到了德州 加爾維斯頓（Galveston）海灘，微風，薄雲，唯獨陽光不太客氣。我們挑了一處離人群遠的地方，趕忙把傘「栽上」，耳機塞上，各自沉浸在自己的世界。

不想，西邊不到二十米處，兩輛皮卡轟隆開來，跳下老少八、九口，嘰嘰喳喳，笑聲不斷。他們抬出兩張更大的傘，叉腰商量怎麼插，卻也沒轍——原來，一把鐵鏟也沒帶。於是兩人一組，徒手刨坑，沙灘表面鬆軟，往下挖不了幾寸便是潮水拍打過的濕硬層，黏重不聽話。幾個人折騰了一陣，坑沒挖深，手倒弄得黢黑。

我和太太對視一眼。太太更乾脆，把兩把鏟子都帶了過去。對方的太太們連聲道謝，帶著真心的驚喜。

等啊等，燒烤的香味飄過來，重低音也跟著飄過來，有人五音不全卻嗓門極大。他們享受熱鬧，鏟子卻不見還，我有點坐不住了。太太說，別催，剛借出去就去討，顯得小氣。我們下了水，游了一陣，曬太陽、刷手機。後來，也就真的不在意了。

不知道是誰先發現的——那邊靜了。回頭看，皮卡不見了，大傘不見了，人群不見了，只有兩處埋過傘的沙坑痕跡，還有幾個玩耍後留下的大大小小的沙包。鏟子呢？

我走過去，第一遍什麼都沒看見。轉身要走，眼角瞥見土包旁露出一截木柄，蹲下來拔出——是它。用它在旁邊的傘坑裡刨了幾下，第二把也出來了。手裡攥著兩把沾了沙的鏟子，有點哭笑不得：沒有時，用手刨；用完後，隨手扔。雖沒有惡意，卻也太隨便，他們大概覺得這也沒什麼。

沙灘上已沒剩幾個人，我們收拾東西，準備離開。一踩油門，乾吼不動，愈轉愈往下陷。環顧四周，只有一、兩百米外的小賣部旁人影在晃，我扯開嗓子喊，揮手。

不多時，四、五個年輕人跑過來，問怎麼了，我說車陷了，他們說小事。我掛倒檔，他們一起推，一個小夥子濺了一身泥水，抹了把臉，又來一次。

車出來了。道謝之際，年長的那人環顧四周，又看看我們，有些好奇：「你們怎麼過來的？這邊不是道路啊。」我這才看清——就是他們，那一大家子。他們依舊那樣看著我們，眼神清澈，像是根本不記得借過什麼，也根本不記得有過我們。