這一段時間，我的右腿痛得坐立難安，左邊腰部也不舒服，可是我的家庭醫師半年以後的排期都滿了，就連見其他的醫師都要等兩個禮拜以上。護士 讓我去Urgent Care，就是不需要預約可以就診的Walk-in門診。

一個周末，我走進了西雅圖 （Seattle）華大醫療中心（UW Medicine）的Urgent Care。那裡八點鐘開門，我九點鐘到，以為還很早，可是我掛號時，接待員告訴我，要下午兩點才輪到我。哦，我要等五個小時，我那天又是坐公車來的，不好去哪裡，只好在診所慢慢地等。

有一個老太太排在我後面註冊，她一頭雪白的長髮披到肩膀，戴著一副金邊眼鏡。她顯然很不滿意這個等待時間，大概跟我一樣事先不知道，她坐下又站起，不停地看表，輕輕嘆著氣。等待的人們拿著手機看，每當門一響，大家會不約而同地抬頭張望，希望下一位就是自己。

我坐在椅子上，眼前人來人往的腳步、小嬰兒的啼哭聲，這些竟然成了催眠曲，我半睡半醒，不知過了多久，睜眼一看，那個白髮老太太不見了。我心一驚，難道叫過我了嗎？一看我的手機提示，前面還有五個人，我剛進來時前面有十幾個人呢，於是心安定下來。

但是愈接近輪到自己，時間反而過得愈慢。一會兒，有一對母子神色慌張地跑進來，身後還跟著一個警察，他們沒有經過等待，直接被帶入了診療室。那個老太太不知什麼時候回到了等待室，她輕輕說了一句：「不走運。」我向她笑了笑，她調皮地做了一個怪臉，馬上把食指伸到鼻梁上做個「噓」的手勢，意思像是告訴我：「不說了，認命吧。」

終於，護士叫到我的名字了，那一刻，我忽然覺得，自己的名字從來都沒有這麼動聽過。醫師助理先來了解我的情況，我說我的右腿膝蓋痛，她問我的腰部痛不痛，因為可能會有關聯，我說也痛，可是不在同一邊。她都寫了下來，說醫師來一起看。

醫師進來了，是個女醫師。她做了檢查，要我照X光，檢查我的腿關節和髖骨，還要安排做物理治療。其實我都沒有跌倒，也沒有扭傷，估計是歲月在我身上留下的痕跡吧。

醫師在列印看病摘要時，我對她說：「醫師，我還有一個問題，可以問問妳嗎？還是另外預約時間？」她看了看手表，笑著說：「還好，快告訴我是什麼問題吧。」我把另外的毛病也告訴了她，她也仔細檢查並開了藥。我心裡十分感激，今天就是她一個醫師值班，而我一人就耽擱了不少時間。我想起門外的白髮老太太還在苦等，覺得很不好意思。

走出診所時，我終於明白今天看病為什麼要等這麼久，是因為每一個走進Urgent Care的病人，都認真對待自己的身體，訴說自己的症狀，希望得到詳細的檢查和醫治，我也一樣。

而醫師面臨一個個焦急擔憂的病人，沒有半點敷衍，而是耐心傾聽、認真診治，盡著自己最大的力量來幫助每一個需要的人。我覺得這個漫長的等待其實很有意義。