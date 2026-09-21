我家住在亞特蘭大 （Atlanta）西五十哩的一個小城卡爾頓（Carrollton）郊外的山裡。最近去亞特蘭大參加書香社活動，下午回來在高速公路時，我注意到車上溫度計顯示車外溫度是華氏九十五度，下來到鄉下的公路就降到九十三度，但進到我家車道，就降到八十五度，整整相差了八度。我雖心知應該會涼快些，但差距這麼大，仍是有些意外，也給了我一個樹能有效調節溫度的親身證明。

我是非常喜歡我家這條車道的，它是一條半公里崎嶇蜿蜒的單行山路，從山北的公路進來，先下到一個小山谷，然後繞山爬到高處，再緩降到山南腰一塊較平坦的地方，就是我們請人依照地形建的家。

剛住進來時，因見車道山谷邊有一小小泉水，從一人多高的巨石流下，雖只涓涓細流，但我以小見大，就把它當瀑布看，請人在下游築了個小壩，攔水成了一個小池塘，而且養了些魚。因旁邊的山坡有很多野杜鵑花，又想在那裡築個小亭子，春天時就可在此賞花、賞魚、觀瀑。

幸虧沒花那個錢，因不到一年，魚就都沒了，山裡愛吃魚的野獸不少；不到兩年，池水也乾了，因為穿山甲家族在壩和山腳處挖了大洞作巢。

較為成功的是在山高處，因開路時有些大樹根系受到損傷，後來漸枯，為了行車安全，請人來清除後，茂密林裡頓然冒出了個空白，但發現貼近林邊完好大樹下，竟有很多野山楂樹。我又把那塊空地大致弄平，鋪了個蝌蚪形平台，放了套野餐桌，繞平台和沿路邊種了些杜鵑花和迎春花，平台南邊地面斜度較大，就種了些櫻花樹。

現在迎春花已一人高，櫻花樹已三、四層樓高，春天，它們和野山楂等原有花樹開花時，儼然成為我們賞花的一個小景點，我就名之為賞櫻坪，彌補了些池塘失敗之憾。

其實山裡野花原就很多，從早春開始，野杜鵑花、野海棠、野山楂、酸枝木、沼澤辛夷等就輪番上陣；暮春時節，則濃綠垂下，尤其雨天，像要為我洗車似的，車沒洗，倒是把我的心洗得一塵不染；夏天綠得糊天糊地，行車像魚兒游在綠水草叢中；秋天樹葉紅橙黃綠紫，花天花地，車又像開在萬花筒裡。

更有甚者，秋天各類莓果成熟，就是鳥類的嘉年華會，尤其一種美國人稱之為beautyberry的漿果更是大受歡迎。後來我把靠車道邊太近的，移了些到房子附近，也增加我足不出戶的觀鳥機會。鹿和松鼠當然是不會缺席的，尤其是橡實等堅果落滿車道時，牠們會撿食已壓碎的，烏鴉也會來撿這便宜。我知道負鼠和浣熊必定也有份，但牠們是夜間動物，我看不到而已。

有了這些野生動物，更令我覺得，進了這個車道，就像陶淵明說的「復得返自然」，回歸到一個自然天地。

因我們的郵箱是在公路邊，天氣好時我們就走路去拿信，像別人逛公園一樣，順便賞景。來回一公里，加之還有起伏，所以這個車道也成了我們走路健身的天然步道。