你曾被蜜蜂螫過嗎？沒有，那是你幸運；若有，你一定會記得那種像一根針深深刺進皮膚的痛楚，像我今年夏天被蜂螫的一樣，永世難忘。

事情發生在馬州 洛城（Rockville）的自家後院，後院有一百多坪，我把它分成兩塊，一塊種些番茄 、白菜、四季豆等瓜果蔬菜，收成時，有機蔬果吃不完，還能敦親睦鄰。另一塊闢為花園，種了些紫色木槿、粉紅玫瑰，還有幾棵牡丹，一到夏天，萬紫千紅，繁花 似錦，開得熱鬧。百花盛開的花園最易引蝶招蜂，從早到晚，各色粉蝶翅膀一張一合，在花間翩翩起舞；蜜蜂則吸取花蜜，忙碌地穿梭其間。

今年夏天特別熱，一天傍晚，趁天氣涼快些，到花園蒔花弄草。正在修剪圍籬時，突然一隻蜜蜂飛來，繞在我四周打轉。看過介紹蜜蜂行為的書，知道這時千萬不能用手揮打、不可張口驚叫，也不要緊張地眨動眼睛或急速甩動頭部，這類快速動作，會被蜜蜂認為是敵害而發動攻擊。

我輕輕轉過身，慢慢走向後門。即將脫離險境時，看到門把上有隻小飛蛾，我手揮了一下想將牠趕走，沒料到這個小動作，竟招惹了那隻跟在背後的蜜蜂。左手背忽然覺得一陣刺痛，像一根針扎了進去，低頭一看，那隻蜜蜂還趴在我手背上，屁股朝下用力螫我。我大吃一驚，立刻使出彈指神功，快速將牠彈開，彈開的剎那，見到手背上的蜂針後面帶著一條毒腺還在蠕動。

蜜蜂是群體動物，攻擊敵害時會同時發出賀爾蒙，召喚附近蜜蜂前來協同攻擊，故被蜂螫後的首要原則，是盡快脫離現場。回到屋內，趕緊找出小鑷子，把手背上的蜂針從根拔出。這時手背已腫得像個櫻桃，並有抽搐和刺痛的感覺。

我開啟電腦，問AI後續要如何處理，AI未答先問：「你有沒有過敏體質？」我答沒有。AI說，如果有過敏體質，全身有腫塊反應，就要馬上去醫院，否則有致命危險。幸好我沒有，只要休息兩至三小時，被螫點的腫脹沒擴大，脈搏正常，頭腦清醒，心跳沒加速，就沒問題了。換言之，需經兩至三小時的觀察期，這期間只要情況惡化，就要立刻送醫院。

照AI指示，我繼續觀察了幾小時，一切情況正常，才放下了心。兩周過後，蜂螫點開始發癢，皮膚腫脹已消失，我知道已經完全復原了。

唐代羅隱寫的七言絕句「蜂」：「不論平地與山尖，無限風光盡被占。採得百花成蜜後，為誰辛苦為誰甜。」今年雖在後院花園被蜂螫了一下，但我不怨蜜蜂，蜜蜂辛勤採花釀蜜，都是為人甜，以後只要多注意，別再被蜂螫就行。