我住在馬里蘭州 蒙郡（Montgomery County）地區，那裡氣溫很適合種菜，很多老人喜歡種一點菜來豐富自己的生活。朋友給了一棵黃瓜苗，可是我住的公寓沒有菜地，栽哪？難為我們半天，想來想去還是在陽台找地方栽吧。太太說：「就栽在一個大桶裡，在桶裡多裝些土，施些肥，常澆水，說不定還能結幾個黃瓜。」我用買菜的小車，到林子裡挖了幾袋帶有肥效的土，把桶裝滿，太太負責栽。

黃瓜苗怕旱又怕淹，施肥要適宜，這些細活都是太太幹，我聽話，按她說的去做些粗活。太太像照顧嬰兒那樣，一天看好幾次黃瓜苗，有什麼異樣，還叫我在網上查找栽培的注意事項。

看著黃瓜苗一天天長大，心裡有說不出的高興。種兩三棵菜的老人總是說，吃菜並不重要，天天有事幹，天天有東西看，豐富了自己的生活內容。

最近我做了一個疝氣手術，在公寓待了一個多月等傷口癒合，要不是有這棵黃瓜苗，就寂寞死了。我早晨起來第一件事，就是到陽台看黃瓜苗有什麼變化，開花了沒有，然後澆幾杯水。當黃瓜坐胎時，就十分關心雌花是否授粉，當蜜蜂飛來時，我趕快躲開，不要影響蜜蜂的辛勤耕耘。當黃瓜坐住胎開始長的時候，無法形容我的高興心情，看著黃瓜一日日茁壯，好像我手術傷口癒合也加快，也不覺得疼了。

那棵黃瓜苗一根枝條沿著護欄爬，螺旋形黃色細絲見物就纏上，死死纏在橫豎護欄上。一開始我認為這螺旋形細絲就是植物的屬性，沒什麼用處；當結了一個個黃瓜，枝條竟一點不下垂，仔細看看，全是螺旋細絲緊緊支撐著黃瓜枝條。植物太神奇了。

天道酬勤真靈驗，我和太太沒白忙活，也得到了應有的回報。這棵黃瓜進入夏至前就開始結瓜，到了立秋還在結，結了幾個瓜數不清，幾個孩子誰來都摘一根；朋友來，看著喜人的黃瓜讚不絕口，也分享摘一根。

這棵黃瓜苗品種真好，不僅結了不少瓜，而且給我們、特別是給我消除了寂寞，減輕了我手術後的痛苦。如果有好品種黃瓜苗，明年我一定再栽一棵。