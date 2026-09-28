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異鄉的迎嬰禮

思南
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那天離開時，我忍不住回頭看了一眼門口的桑德拉。她站在自己設計的背景畫前，胸前的緞帶寫著「未來的媽媽」，背景畫裡，一邊是她的故鄉拉脫維亞，另一邊是她如今安家的美國。

八月初，我受邀參加桑德拉的迎嬰派對（Baby Shower）。桑德拉是我們英語演講俱樂部的主席，她來自拉脫維亞，是一個身材高䠷的美麗女孩；她剛來美國時學習電腦專業，後來進入研究所修心理學課程，預備將來成為一名心理諮詢師。幾個月前，她向我們宣布了懷孕的喜訊，並邀請我們參加她的迎嬰派對。

派對在她先生的姊姊位於卡馬瑞洛（Camarillo）的家中舉辦，那天來了三十多人。派對以「國際化」為主題，桌上擺滿了來自不同國家的特色小吃，盤子上插著一面面小國旗。客人們一邊品嘗美食，一邊參加猜糖果數量和文化問答等趣味活動，問答卡片上的題目涉及不同國家的育兒傳統，大家在談笑中，也增進了對彼此文化的了解。

活動的高潮是拆禮物，大家來到客廳圍坐在一起，桑德拉居中。她的大姑子將禮物一件件遞給她，由桑德拉親手拆開包裝、朗讀卡片上的祝福，並展示收到的禮物。禮物的種類非常豐富，多是女寶寶的衣服、玩具、尿布、安全座椅等，也有給新手媽媽準備的睡衣、背娃背包、嬰兒監聽器等實用物品。每當她讀完卡片並宣布送禮人時，大家都會向該人投去會心的微笑。

桑德拉感嘆道，當年她一個人來美國實習，舉目無親，幸好加入了演講俱樂部。在這裡，她不僅學習到演講技能，在擔任主席的那一年裡發現了自己的組織才能，更重要的是結識了一群朋友，在異國他鄉建立了一個彼此扶持的社群。環顧四周，現場一大半的人都來自不同的國家，有來自哥倫比亞、俄羅斯、印尼和加拿大的朋友，有些是演講俱樂部成員，也有鄰居和她研究所的同學。

這不禁讓我想起朋友為我辦的兩次迎嬰派對。第一次是我在阿拉巴馬州讀研究所時，正準備迎接第一個孩子，教會的姐妹們精心為我準備了的禮物，一名遠方的朋友也寄來信件，告訴我新手媽媽需要注意的事項和購買清單，還附上一本精美的年曆，讓我記錄下孩子第一年的各個里程碑。

生第二個孩子時，我已經進入職場，同事們為我準備了一個驚喜派對，讓我感受到大家的接納和真誠的祝福。在老闆送的一本相冊裡，我記下女兒第一年成長的足跡。這些派對傳遞著同一個訊息：「在異鄉，你並不孤單。」

在美國，迎嬰派對是一項充滿溫情的傳統，當準媽媽預備迎接新生命降臨時，閨密和親友們會為她舉辦派對，準備實用的禮物，提供新媽媽指南，並送上美好的祝福。這讓我們這些遠離家鄉的人，能在朋友的祝福中迎接新生命的誕生，更是在未來的歲月，彼此感受溫暖。

活動持續了幾個小時，當大家準備出門離開時，桑德拉的大姑子問我有沒有拿回禮，只見門口的桌上擺著不少拉脫維亞的糖果，還有一個介紹拉脫維亞的二維碼。我回頭看到桑德拉站在門口送客，身旁圍繞著她那些來自世界各地的朋友──大家在異鄉相逢，共同迎接一個新生命的到來。她的臉上洋溢著自信和期待。

精華 FAQ

  • 派對以「國際化」為主題，場地布置了多國小國旗，桌上也擺滿各國特色小吃，並安排猜糖果數量、文化問答等活動，讓來賓在歡笑中交流不同文化。

  • 文中寫到朋友們送上衣服、尿布、安全座椅等實用禮物，也提供新手媽媽指南與祝福。作者回憶自己兩次迎嬰派對，更感受到在異鄉有人陪伴的重要。

  • 文章透過迎嬰派對的溫馨場景，傳達在陌生環境中仍能因朋友、同事與鄰里的扶持而感到安心。它強調新生命帶來喜悅，也象徵異鄉社群的連結與溫暖。

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