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一技之長

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常聽朋友A君抱怨，兒子從小不愛讀書，真不知將來怎麼養活自己？他受完十二年義務教育，別說讀大學，連二年制社區學院都沒有興趣。朋友知道兒子從小愛拆解、拼裝收音機、鬧鐘、門鎖等，建議他何不報名參加紐約教育部批准，專門致力於水管、電工等職業技能的短期培訓學校，學個一技之長？

學成結業後，他先做別人助手，等考上執照，又跟朋友合夥，自立門戶。美國人工奇貴，全球暖化造成的天災又多，接二連三的颱風豪雨導致停電淹水，暴風雪造成水管破裂，請求修復地下室暖氣爐、熱水爐的電話應接不暇。現在A君提起兒子，不再唉聲嘆氣，而是笑得合不攏嘴。

朋友B君的兒子不但不愛讀書，還調皮搗蛋，害她常被請到學校，聽老師數落兒子的不是。青春期後更糟，脾氣暴躁，對父母的管教不但出言不遜，還動輒摔東西。高中畢業不想讀大學，從小就崇拜消防人員神勇的救火精神，因為身材魁梧，報考市政府消防員獲錄取，每周只上兩天班（連續四十八小時），享有退休金和非常完善的健康保險，其餘幾天則和朋友合股經營超市。

有次執行救火任務時，他吸入過多一氧化碳，醫囑不能再入火場，上級改派他專門開車，載主管趕赴火災現場，他反而因禍得福。大概看多了水火無情、人生無常，他從此大徹大悟，懂得珍惜父母的養育之恩。B君說，真沒想到，當年的逆子，現在成了他們隨傳隨到的孝子。

朋友C君的兒子來美才讀小學，但因他們落腳在當時華人不多的密蘇里州，語言障礙讓他在學校常受到同學奚落，因此變得很孤僻。高中時，有募兵小組到校召開講座，為了練就不被欺負的體魄，他躍躍欲試，但C君夫婦堅拒在報名表格上簽名。

沒想到讀大學以後，不需家長簽名，他竟自行報名參軍；軍方提供的獎學金不僅幫他取得大學學位，還享有包括家人在內的全方位醫療保險。他雖曾被派往南韓和伊拉克，但因有電腦專業，都是擔任地勤工作，沒有置身沙場。四十幾歲，就役滿解甲還鄉，現在五角大廈上班。C君說，當年還擔心他有自閉傾向，沒想到軍中的操練讓他變得開朗陽光。

現代的父母早就沒有養兒防老的想法，碰到兒女平庸又怠學，更不敢奢望成龍成鳳，只望孩子能夠自立更生。如果不想他們淪為啃老族，甚至流浪漢，也許應該因勢利導，趁早鼓勵他們培養一技之長。

精華 FAQ

  • 他因不愛升學，轉而參加紐約教育部核准的水管、電工短期培訓，先當助手再考執照，最後與朋友合夥開業，靠專業技能在美國市場站穩腳步。

  • 他高中後成為消防員，享有退休金與醫療保障，後來因吸入一氧化碳不能再入火場，改任駕駛工作，反而更早體悟親情，成了隨傳隨到的孝子。

  • C君兒子因軍中歷練與電腦專長，獲得學位、保險與穩定工作，證明孩子未必一定靠升學成功；父母更重要的是及早引導，讓孩子培養可謀生的技能。

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