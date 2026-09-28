芭蕾是典雅藝術，向來在華麗劇場演出；但首都華盛頓的芭蕾舞團已連續七年於春夏之交，在稱為城市中心的戶外廣場搭台為民眾免費演出，施展精湛舞藝，豐富市民生活。五月底一個涼爽傍晚，我們夫婦趕去廣場觀摩藝術家的飄逸舞姿，伴隨歡快樂曲，欣賞男女演員的輕歌曼舞，得到妙不可言的娛樂享受。

城市中心四圍皆是國際名牌商店，高大商鋪樓的中央有個小巧玲瓏的廣場，臨時搭起的舞台就在商樓之後。舞團藝術總監是個姓梁的中年華人 ，他主持晚會表現得風趣幽默。他一再感謝老天配合，不像前些年大雨使演出被迫取消；他還告誡觀眾預做思想準備，因為演出囊括不同風格，甚至還有穿球鞋登台的節目，請別見怪。

畢竟是舞界正規軍，第一個群舞就氣勢磅礴，造型別致，動作整齊劃一，看得人眼花撩亂。第二個節目是著名舞劇「吉賽爾」片段，由兩對身穿樸素鄉村服的男女演員分跳雙人舞和四人舞，充滿古典美和質樸情趣。第三個舞蹈果真如主持人預告，兩個黑衣女演員穿著醒目的白球鞋翩翩起舞，明顯有街舞風味，應是特意讓古典和現代交替穿插，探索藝術新途。舞者演得輕鬆活潑，詼諧自然，受到觀眾的熱烈掌聲認可。

更轟動的，恐怕還是下半場華盛頓舞蹈學校十來個小學員的擔綱演出，她們看上去都是一年級左右小女孩，身穿淡藍舞裙，走上舞台時還顯羞澀膽怯，但台下觀眾以一片雀躍的歡呼迎接她們。我們前排一個女子高舉手機，全程錄影，應是在為子女的精采表演精心保留紀錄。孩子們不負眾望，最終以一個清新可愛的集體亮相收場。

下半場有個以馬勒（Mahler）第五交響樂配樂的芭蕾節目，由梁總監親自編舞打造，而且還是藉此戶外演出之機首次推出（world premiere），無疑給在場觀眾帶來無限驚喜。迎合馬勒巨作的宏大悲壯和激越震撼，男女舞蹈家以既細膩又奔放的雙人舞，把至死不渝的愛情主題演繹得絲絲入扣，動人心弦，絕對是視覺和聽覺的完美享受。

查看網路資訊後得知，梁總監生於台灣，在加州長大，曾加盟紐約和歐洲知名芭蕾舞團，得獎無數，三年前接棒成為大華府舞團總監。在美華人舞蹈家擔任舞團首席舞者的早已有之，但由亞裔擔當頂尖舞團掌門人，至今仍為絕無僅有，我們為梁總監的輝煌成就驕傲，也為能親身鑑賞他率隊奉獻的絕佳表演深感幸運。