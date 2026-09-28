我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝光

戶外芭蕾舞翩躚

張達聰
聽新聞
test
0:00 /0:00

芭蕾是典雅藝術，向來在華麗劇場演出；但首都華盛頓的芭蕾舞團已連續七年於春夏之交，在稱為城市中心的戶外廣場搭台為民眾免費演出，施展精湛舞藝，豐富市民生活。五月底一個涼爽傍晚，我們夫婦趕去廣場觀摩藝術家的飄逸舞姿，伴隨歡快樂曲，欣賞男女演員的輕歌曼舞，得到妙不可言的娛樂享受。

城市中心四圍皆是國際名牌商店，高大商鋪樓的中央有個小巧玲瓏的廣場，臨時搭起的舞台就在商樓之後。舞團藝術總監是個姓梁的中年華人，他主持晚會表現得風趣幽默。他一再感謝老天配合，不像前些年大雨使演出被迫取消；他還告誡觀眾預做思想準備，因為演出囊括不同風格，甚至還有穿球鞋登台的節目，請別見怪。

畢竟是舞界正規軍，第一個群舞就氣勢磅礴，造型別致，動作整齊劃一，看得人眼花撩亂。第二個節目是著名舞劇「吉賽爾」片段，由兩對身穿樸素鄉村服的男女演員分跳雙人舞和四人舞，充滿古典美和質樸情趣。第三個舞蹈果真如主持人預告，兩個黑衣女演員穿著醒目的白球鞋翩翩起舞，明顯有街舞風味，應是特意讓古典和現代交替穿插，探索藝術新途。舞者演得輕鬆活潑，詼諧自然，受到觀眾的熱烈掌聲認可。

更轟動的，恐怕還是下半場華盛頓舞蹈學校十來個小學員的擔綱演出，她們看上去都是一年級左右小女孩，身穿淡藍舞裙，走上舞台時還顯羞澀膽怯，但台下觀眾以一片雀躍的歡呼迎接她們。我們前排一個女子高舉手機，全程錄影，應是在為子女的精采表演精心保留紀錄。孩子們不負眾望，最終以一個清新可愛的集體亮相收場。

下半場有個以馬勒（Mahler）第五交響樂配樂的芭蕾節目，由梁總監親自編舞打造，而且還是藉此戶外演出之機首次推出（world premiere），無疑給在場觀眾帶來無限驚喜。迎合馬勒巨作的宏大悲壯和激越震撼，男女舞蹈家以既細膩又奔放的雙人舞，把至死不渝的愛情主題演繹得絲絲入扣，動人心弦，絕對是視覺和聽覺的完美享受。

查看網路資訊後得知，梁總監生於台灣，在加州長大，曾加盟紐約和歐洲知名芭蕾舞團，得獎無數，三年前接棒成為大華府舞團總監。在美華人舞蹈家擔任舞團首席舞者的早已有之，但由亞裔擔當頂尖舞團掌門人，至今仍為絕無僅有，我們為梁總監的輝煌成就驕傲，也為能親身鑑賞他率隊奉獻的絕佳表演深感幸運。

精華 FAQ

  • 該團已連續7年在春夏之交於城市中心戶外廣場免費演出，讓市民在劇場之外也能欣賞高水準芭蕾，兼具藝術推廣與社區參與的意義。

  • 節目從氣勢磅礴的群舞、古典芭蕾《吉賽爾》片段，到穿白球鞋的現代舞，最後還有小學員演出，呈現古典與現代交替、老少共賞的多元特色。

  • 梁總監生於台灣、在加州成長，曾任紐約與歐洲知名舞團成員，現掌大華府舞團；他以亞裔身分領軍頂尖舞團並推出馬勒第五交響樂芭蕾首演，意義非凡。

華人

上一則

當我們再次說起死語

延伸閱讀

福之舞團8團員 熱舞迎秋節

福之舞團8團員 熱舞迎秋節
寧波版舞劇「花木蘭」 9月18日登林肯中心

寧波版舞劇「花木蘭」 9月18日登林肯中心
鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳

鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳
舞劇《花木蘭》9月登林肯中心輸入SJRB購票享七折

舞劇《花木蘭》9月登林肯中心輸入SJRB購票享七折

熱門新聞

影星麥特戴蒙在電影「奧德賽」中，飾演希臘英雄「奧德修斯」。(美聯社)

奧德賽vs.西遊記

2026-09-20 02:00
珍．奧斯汀在溫徹斯特的雕像。

珍．奧斯汀的故居

2026-09-21 02:00

高中老師未完成的託付

2026-09-22 02:00

那年的一條大新聞

2026-09-21 04:32

異國相見歡

2026-09-20 02:00

關於吃

2026-09-21 02:00

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退