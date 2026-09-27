我有兩棵蘋果樹，與我生活六年之久，日前將其中一株送給一對退休 美國夫婦，種在其住所後院。

兩棵樹的出生說來離奇：種子在不見光的堆肥桶裡發芽，幼苗從腐爛的蘋果核裡非常頑強地鑽出，已然辨別不出品種，只能猜測有可能是一家人都喜歡、也經常吃的富士、五爪，或全美產量最多的加拉蘋果。

當時，幼苗「一臉無辜」地舉著稚嫩的芽眼，在滿是蚯蚓爬行的肥泥漿中奮力伸展，看著既勵志、又感動。

我所居住的舊金山 東灣，公寓若是附有陽台的話，面積多半都不大，條件怎麼看都不覺得適合種果樹。

但既然長出來了，我對它未來生長的可能性，突然懷有無限幻想及絲絲期待。

意外的是，陽台上栽種蘋果樹苗幾乎毫無門檻，隨便拿個花盆盛滿土壤移種後，便逕自存活下來。也許我自始就視它們「爛命一條」，抑或許，蘋果天性本就超乎想像地能屈能伸，樹苗在有限的人為環境下恣意生長。

可預見地，我的蘋果樹苗從來「不接地氣」、營養肯定不良，不僅長得很慢，冬天一到還會掉光葉子，禿成毫不起眼的細瘦枝幹。幾乎有很長一段時間，我辨別不出它們到底仍在冬眠，還是已然長眠不醒。偶爾忙起來忘記澆水，它們卻似乎毫無怨尤，每年都在雨季後抽長一些，枝端長出嫩葉，還曾孵化過幾隻粉蝶。

多年來懷著「種來觀賞」的心情在照顧，從不抱期待。是啊，我能期待什麼？開花結果嗎？剛開始還真有那麼一絲野心，但是，任它們與我再怎麼努力，在常識範圍內，都只能落得苗條細瘦，即便長到了能讓我仰視的高度。

盆子換了幾次，愈加寬大、高深且沉重起來，驀然意識到，再怎麼擴充土壤、定期施肥，都沒有將它移植大地來得實際。有些樹必須得種在地上、讓其向下扎根才能成材，以我現有的條件所能對它作出的栽培，已然到了極限。

本打算捐給長期去做義工的社區老人中心，詢問了全權負責打理花圃的義工米契，她委婉表示可以試試幫我牽線。那日，巴博與蜜雪兒夫婦正好在院子裡閒逛，順口一問，再從手機裡調出照片秀給二老看，居然極感興趣，原因竟是至今不知其品種的「懸念」，只能是將它繼續種到結了果子的那天方能揭曉。

我這才發現，自己當年的「瞎種」，還得遇到有人願意「瞎接盤」，這場緣分可不那麼簡單。

在交接的那天，「收養人」問我：「不覺得可惜嗎？」噢，還真有點捨不得，然而，比起執著於多年累積下的點滴情感，選擇在此時放手，讓它「著陸」、在合適的環境裡「有所建樹」，包括提供它茁壯成熟、得以開花結果的機會，樂觀其成才可發展出更多可能性。

我見巴博倚靠著種滿花草和蔬菜的木箱歇腳，與靠在上頭的蘋果樹苗並排，突然有股衝動拿出了手機，徵求同意拍張照片留作紀念。「妳這是要存證，哪天好勒索我嗎？如果交我手上種不活的話。」老人家挺幽默：「我才不告訴妳咧！收成了蘋果也是。」

那一刻，我已在想像，這對美國夫婦一邊跟鄰居友人分享著收成後的「盲盒蘋果」，一邊津津樂道這棵樹的傳奇出身。