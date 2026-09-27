每個星期，我都會到鑽石吧（Diamond Bar）長青會上合唱課。六月的慶生會學習成果演出，謝老師選了兩首歌曲，其中一首是我從來沒有聽過的「彩虹」。「怎麼可能？」第一次打開「彩虹」Alto（女低音）聲部音檔時，我脫口而出這四個字。陌生的旋律、層層交錯的和聲，完全顛覆了我對合唱的想像，光是Alto聲部，就已經讓人摸不著頭緒，更別說還要和另外兩個聲部融合，唱出完整的和聲。

第一堂課的時候，謝老師跟大家介紹，「彩虹」是上海彩虹室內合唱團的團歌，提醒大家多聽音檔，先熟悉旋律及和聲。之後，我把音檔存進手機裡反覆聽，開車時聽、做家事時聽，連睡覺前也聽，聽著聽著，陌生的旋律漸漸熟悉。

後來大家一次次練唱，我才開始對這首歌有感覺。歌詞中的一句「春的花、夏的雨、秋的葉、冬的雪」，短短十二個字，卻好像把生命的四季都寫進去了。慢慢地，我才體會到，原來「彩虹」唱的不只是一道彩虹，而是一群帶著不同故事的人，因為歌聲相遇，一起向前走的故事。

接著，我們又開始練唱「再回首」。原以為耳熟能詳的歌曲會容易許多，真正開始唱Alto聲部時，才知道一點也不簡單。它的旋律聽起來沒什麼起伏，但唱起來才發現，愈

是這種平平常常的調子，愈容易走音，既不能搶過主旋律，又要穩穩托住整個和聲。

每當唱起「再回首」，我的思緒總會回到以前走過的歲月，那些歡笑、遺憾、聚散離合，都隨著旋律一幕幕浮現在眼前。這首歌帶給我的不只是回憶，更多的是一種珍惜──珍惜自己到了這個年紀，還能遇到這群志同道合的朋友，為了同一個目標一起努力。

為了把這兩首歌練好，我們Alto的幾個夥伴，每次下課都相約留下來繼續練習，大家一句一句對音、一遍一遍修正，唱不準就重來。慢慢地，連女高音（Soprano）和男高音（Tenor）的夥伴看到我們留下來練習，也陸續加入，就在一次次練習中，慢慢唱出了默契，也唱出了情誼。

謝老師曾分享一個讓我印象深刻的比喻，他說，如果把合唱班比作一輛車，Soprano和Tenor就像車子的外觀，而Alto就像四個輪胎，沒有輪子，再漂亮的車，也無法前進。那一刻，我才真正明白，原來Alto並不是陪襯，而是默默支撐整個和聲的重要力量。

到了六月慶生會，我們先演唱「彩虹」，緊接著演唱「再回首」，將整場演出一步步推向高潮。唱到最後，全體團員一起唱出最後一個長長的「啊──」，共同的尾音愈來愈高，也愈來愈飽滿。就在最高點，謝老師雙手俐落地一收，握拳定音，全場歌聲瞬間收住。下一秒，掌聲如潮水般響起，那一刻，我心裡只有一個念頭：我們做到了。

我轉頭看看身邊一起唱歌的夥伴，心裡有一種說不出的感動。更讓人欣喜的是，許多會員在這次演出後，紛紛詢問合唱班的上課資訊，也有人因此加入合唱班。

再回首，我看見的是一路走來的歲月；遇見彩虹，我遇見的是一群願意同行的人。那一天，我們共同唱出的歌聲，直到今天，依然在我的心裡迴盪。