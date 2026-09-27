在矽谷 （Silicon Valley）工作多年，最初是慶幸有份工作可以養活自己的。同事間其實相處也愉快，矽谷的老闆們尊重每個人自由發展的空間，只要達成工作目標，沒有人會在耳邊囉嗦。而在綠卡 申請期間，工作量雖然增多，卻也並非多到無法負荷。

只是日復一日，年復一年，逐漸感到每天都像走進火柴盒般的辦公室，感覺自己被關在四方形的空間裡頭，有股被禁閉的壓迫感。這種刻板式的生活，讓我開始嚮往外面自由的空氣，和那片白雲悠遊的藍天。

正因為如此，在申請到綠卡的隔天，便毅然決然地遞出辭呈，給了自己一個長假期。

猶記得剛剛辭職且無事一身輕的上午，便騎著自行車來到戶外的公園，當時心中全然放鬆且雀躍不已。那天的空氣非常清新，並帶著青草味，矽谷涼爽的微風，一路吹拂著我的臉頰與全身。那份喜悅，至今難忘。

我後來再度回到職場且工作數年，結婚後，又辭掉工作待產。二十多年來，我一直在自由的空氣下快樂生活，除了照顧小孩、接送小孩、玩玩股票，其他時間都忙著打球、爬山和上課，再也不曾將自己羈絆於任何四方盒子內。

有昔日的同事一路升遷，成為著名大公司的副總裁，有時我會後悔沒有留在職場，繼續努力。但是回想起當初辭職的那個上午，那股公園裡的青草味猶新，我更慶幸自己擁有這二十年來在天地間來去行動的自由，還有陪伴女兒長大的溫馨。

如果不是我得到自由，女兒小時候也得羈絆於四方形盒子的托兒所，大人心裡不捨，小孩也無奈。相反地，由於我得到自由，我每天帶她到公園玩沙、溜滑梯，和小孩互動玩耍；我們還養了一隻小狗，給了女兒一個狗弟做伴。這樣想來，我和女兒俱徜徉且受惠於辦公室外的藍天。

當然，一切要感謝老公的辛勞工作，造就這一切。