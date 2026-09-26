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平凡裡的微光

志堅
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我們家族大大小小十八人，最老的已經九十歲，在緬因州庫欣（Cushing）快樂地度假一周。

這一周，是我們老人和孩子們享受快樂幸福的日子，也是中年一代辛苦的日子。，我們天天吃好吃的，除了龍蝦、螃蟹，也吃了很多新鮮蔬菜，他們還為大家做了一些我們從未吃過的美食，例如龍蝦粉絲、蟹粉水餃、西葫蘆餅等等，大家齊聲讚揚「好吃」。

這些好吃的蔬菜，大部分來自我外甥女和甥婿家自己耕種的菜地，所以我和太太常常快樂地把她家稱為喬氏莊園，稱她先生為喬老爺。這次，我們一致決定，回程經過麻州時，一起去參觀「喬氏莊園」。

經過三個小時左右車程顛簸，大約十二點，我們到達了外甥女小臻的家。哇，首先映入眼簾的就是一小塊菜地，裡面種了莧菜、空心菜等綠葉蔬菜，小臻熱情地向大家逐一介紹。

穿過院子，就是大片蔬菜地，有番茄、西葫蘆、冬瓜、豇豆、茄子……居然還有西瓜。這下不得了啦！十幾個老中青少就像群蝗蟲，也不問問主人，伸手就採摘，抓住紅紅黃黃的大小番茄，用手稍微擦一下，張口就啃，哈哈，那味道可真鮮甜。

作為主人，喬老爺親自挑選了一顆西瓜，讓我們去餐廳享用。等大家都湧進室內，我回頭一看，好傢伙，菜地瞬間被「秒殺」，已經是一片綠色，完全不見那鮮紅欲滴、珍珠瑪瑙般的紅黃番茄了。看來，真是人多力量大。

我一輩子吃過很多水果，但從沒吃過離開地面才不滿幾分鐘的西瓜。喬老爺剛把瓜切成塊，我就迫不及待地取用了一大塊，啊，又嫩又甜，不用一、兩分鐘，這塊瓜就全進了我肚子，非但紅肉，白色的瓜皮也被啃了不少。

可惜時間無情，我們不能久留，有的要去新澤西州，有的要去紐約州，近一點的，也要去康州，必須趕在天黑前到家。因此，下午兩點左右，當我們離開這喬家大院時，家家都帶上了不少新鮮蔬果，每輛車都裝滿了歡樂。大家都在說謝謝，謝謝喬老爺和小臻母女，謝謝老天給了我們這麼美好的生活，也謝謝老天讓我們家族親人能在滿滿的愛中團聚。

精華 FAQ

  • 文章寫的是一個包含18人的大家族，在緬因州庫欣快樂度假一周。成員年齡跨度很大，最老的已經90歲，呈現出老少同聚、其樂融融的家庭氛圍。

  • 大家不僅吃到龍蝦、螃蟹，還品嘗了龍蝦粉絲、蟹粉水餃、西葫蘆餅等新菜色。許多蔬菜都來自外甥女與甥婿自家耕種的菜地，因此餐桌特別新鮮豐盛。

  • 因為外甥女和甥婿種出大量蔬菜，作者與太太便戲稱那裡為喬氏莊園，稱甥婿為喬老爺。離開時，大家帶著滿車蔬果，也帶著對主人與上天的感謝。

麻州 緬因州 水餃

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