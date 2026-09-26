美國的納稅人大概都怕收到國稅局 的來信，因為這很有可能是自己之前填寫的報稅 表中，有錯誤被查到了。今年，在我現在居住的印地安納州韋恩堡市（Fort Wayne），就連續收到國稅局的兩封來信，但原因不是我想的那樣。

五月，我拿到第一封信，心裡就在想，難道我又做錯了什麼嗎？兩年前，我就是因為在稅表的某一項上忘了打一個勾，就被要求說明情況。等我打開信封一看，原來是國稅局為核查我身分的來函，同時還要我提供更多我個人的資訊。

如今詐騙 的事層出不窮，手段和花樣也不斷翻新，所以我收到國稅局信後做的第一件事，就是要搞清楚它的真偽。儘管信封和信紙上都印有「國稅局」的字樣，也有國稅局那個特有的印有鷹翅、月桂和秤盤的徽標，但我還是不放心，因為偽造信封信紙，在現有科技條件下並不難。而我要查清真偽也不難，只要確認信中提供的聯繫電話真偽即可。我上網查詢，果然是國稅局的身分驗證電話，這個號碼對外是公開的。

在和國稅局通話的過程中，對方問了我許多問題，其中包括我父母的姓名和我結婚的地點，這兩條資訊是我三十年前在美國申請綠卡時填寫的，當時結婚地點和父母名字寫的是漢語拼音。

結婚地點填的是上海，它的漢語拼音和它英文譯名是一樣的，不會錯。但我不記得父母名字的漢語拼音是怎麼寫的，只能根據中文字典來回答，好在我當時在填寫綠卡申請表時應該也查過字典，沒有寫錯，可以對上。這一關就算過了。

六月，我再次收到國稅局來信，信上說，他們無法直接退款給我，因為無法確認我個人的銀行資訊。這就給我整懵了，我去年報稅結算下來是欠稅的，所以在報稅的時候是上繳所欠稅款的，何來退稅一說？我只好再打電話給國稅局詢問此事，經國稅局一番解釋，方才搞清楚是怎麼一回事。

原來減扣在去年國稅局的新規中，新增一條專門給老年人（Seniors）減扣稅務的條款，這次減扣的數額還真不少，每一個老年人的可徵稅收入因這一條款可減少六千美元。我和太太是聯合報稅，兩個人的份額加在一起，可徵稅的收入就能減去一萬兩千元，而最終要繳納的稅款也因而減少一千多元。換句話說，這些錢就是多繳納的，國稅局要退還給我們。

我猜想，國稅局發現我的錯誤後，要把我們多繳納的錢退還，但為了保險起見，先來驗明我的身分，這大概就是五月份我收到那封信的原因。

打完這一通電話後，過了沒多久，我就收到了國稅局寄來的支票。讓我沒有想到的是，國稅局將我多繳納的這筆稅款在這段時間所產生的利息減扣也計算出來給了我，雖說只有一元多一點，但已足見國稅局的誠意和認真態度。

這件事也讓我得到一個教訓，就是報稅前，一定要看清楚各項條款。國稅局每年都會對稅表中的一些條款做更新，或者增加條款，今年對老年人的優惠條款就是新增加的，屬於比較大的更新。我因為在今年二月份報稅時，得知住在上海的老母親病重，急著回去，所以沒有細看今年報稅的更新項目，還是按照過去數年的模式報稅，結果出了錯。不過這次國稅局糾錯，給我的是驚喜，受益方是我。