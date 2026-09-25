沉寂多年，沒想到在耄耋之年還會收到參加婚禮的邀請函，真有如平地一聲雷。打開來函，原來是小我一輪多的單親媽媽好友，非但誠邀參加她女兒的婚禮，還附帶要我做她的護花使者，雖然雙重的壓力是「亞歷山大」，但多年深厚的交情，令我深覺責無旁貸，即以「謹遵所囑」回之。

她女兒是標準的六月新娘，且是一段中美聯姻的佳話。婚禮在華盛頓特區附近舉行，距離我們居住的紐約皇后區 尚有兩百五十哩之遙，因而我們提前兩日驅車南下，以便參加婚禮前的排演和試餐。

婚禮當天上午更是忙碌異常，新娘和她的母親均需要做頭髮和化妝，鞍前馬後的我也可沒閒著，拎包提鞋之外，外加保管手機，且隨時待命，轉眼之間也就到了下午六點。

儀式在旅館外的大草坪舉行，此時此刻是風和日麗、華氏八十度的氣溫，附上和著青草香的微風，堪稱是良辰美景。當一對新人在牧師前互相交換誓詞時，我是打心底祝福他們百年好合、白首偕老，心中泛起了無名的幸福感。

隨之而來的雞尾酒和喜宴，也都儀式感十足。正式掀起婚宴的高潮，是雙方父母和新人共舞完後，突然音響大開，就是連地板都會震動的那種節拍。剎那間年輕人都像著了魔似的，放下手中的刀叉，紛紛湧向舞池，隨著歌聲一起吶喊和吼叫。

此情此景免不了令我想起，當年我們的婚宴音樂絕非可同日而語。那時先放幾首三、四步的舞曲，跟著放幾首快的，諸如恰恰舞、扭扭舞，先進一點的還有衝浪舞；而今晚除了起頭時放的兩首我耳熟能詳的「Dancing Queen」和「Y.M.C.A.」外，此後即一路快節奏的搖滾樂放到底。

我因平日保持健身，自覺尚能拿捏此一場面，毫無疑慮地當即和新娘母親一同下海，與年輕人同樂一番，直至午夜十二時，這一場蹦迪舞會結束時，我們方才感到全身大汗，且口乾舌燥。

沒想到我們兩人都能盡情地享受此美好時刻，快樂能共享，當然是樂上加樂了。然而曲終人卻未散，這幫年輕人又轉往戶外的篝火晚會，繼續去嗨翻天，對此我們只好敬謝不敏了。

在返回紐約的路上，心中難免會想到，由於舞會音樂模式的改變，才確切地認知到，時光在無形中的推移和代溝的存在。綜觀此行，深覺收穫頗豐，非但把快樂帶給他人，自己更覺得快樂無比，而我這護花一職更是恪盡職守，令其芳心大樂。不是刻意地去刷存在感，但當你尚能為他人貢獻點什麼時，生命的意義似乎也提升一些。