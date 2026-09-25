朋友問我：「鐵人三項？你？」我笑著回：「是我小兒子要參賽，我去加油的。」年輕時的我水陸兩棲，號稱鐵人也不為過；如今關節 嘎吱作響，痠痛如影隨形，稱「老鏽鐵人」倒是寫實，鐵人的棒子，早已傳到下一代了。

小兒受好友影響，賽前兩個月才決定參加第一次鐵人三項，仗著平日常運動，且曾參加過半馬、全馬，才敢一時興起報名。賽前兩天，所有選手就要到馬里蘭州 的劍橋（Cambridge）報到。比賽當天清晨四點，兒子起床準備；六點三十分，他已跳進喬普坦克河（Choptank River），開始一點二英里的游泳。

我七點出門，九點半趕到劍橋，平日安靜的小鎮，這天熱鬧非凡。我在一所中學找到停車位，搭接駁車抵達會場時，兒子已開始第二項單車賽，五十六英里，穿越廣闊的黑水國家野生動物保護區（Blackwater National Wildlife Refuge）。

主辦單位的App十分方便，輸入兒子的號碼，就能掌握他的位置。我們等在終點線前的加油區，看著一輛輛單車呼嘯而過，耳邊不時傳來：「女孩們，加油」、「老爸，你可以的」等吶喊聲。可惜網路不順，加上我的手機老舊，選手位置更新偶爾卡頓，我盯著每一名騎士，手舉了又放，放了又舉。

「應該快到了吧？」我嘀咕了好多回。再低頭一看，App竟顯示他已進入半馬賽程——我錯過的，不只是他的單車衝線，還有我舉了十五分鐘的手機電池。

我們只好移師路跑終點附近的樹蔭下，和友人談天說地。正午太陽毒辣，幸好微風拂面，稍解暑氣。App顯示兒子預定抵達時間不斷延後，跑者速度變慢了，正常。

終點線前近百公尺，觀眾擠成厚厚的人牆。我踮起腳尖，手機對準跑道，眼睛盯著每一名跑者，耳朵聽著擴音器播報的名字，每報一個名字，我的心就跟著跳一下——直到兒子的名字突然出現。什麼？我又錯過了！

我趕緊跑到終點站，遠遠終於看見兒子在補給站旁，滿身大汗，正努力恢復體力。他見到我的第一句話竟是：「老爸，謝謝您來。」

小兒以六小時五十三分三十三秒順利完成比賽，在兩千三百一十四名參賽者中位列一千六百多名，成績不算亮眼，但他完成了，比我強多了。兒子回憶說，游泳時偶爾有水母來「陪游」，他只顧用力往前划，甚至一度把自己划出的水花誤以為是水母；最後十三點一英里的路跑最為艱難，幾乎都在烈日下孤勇前行。

當晚，我請大家吃飯，兩名參賽者和四名「四項全能」的加油團——鼓掌、拍照、吃海鮮、喝啤酒。兩名參賽者累得只點清爽沙拉，倒是我們這些旁觀者大快朵頤，一桌狼藉。「老爸這頓請得真划算，」兒子笑著說，「你們真會吃。」

回家路上，夕陽把天空染成金紅。今天曬太陽獲得的維他命D足夠庫存半年，雖然錯過了兒子兩次衝線，但我一點也不後悔。

當父親最大的樂趣，就是看著孩子完成自己難以企及的挑戰。當年的鐵人早已退場，但新的鐵人已經出發，而我這老鏽鐵人觀賽後，終於明白了：「加油，才是最輕鬆的鐵人項目。」