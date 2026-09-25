迷你松叢裡的小嘲鶇。（圖／作者虔謙提供）

十年前，從來不買花草植物的先生突然從外面捧了一盆什錦沙漠植物回來，裡面有彩虹樹、蘆薈、迷你松和松眸等。幾天後，他挽起袖子，將那些沙漠植物種在了前院一側，並稱那一片為「沙漠園」。

迷你松（Miniature Pine Tree，學名Crassula tetragona，四稜青鎖龍）源自南非 ，我所在的南加州 地區有較廣泛的分布。「沙漠園」漸漸成形，蘆薈和松眸屬於迅速擴展型，彩虹樹屬於中速擴展型，這三者有個共同特點，就是擴展了以後變得密密麻麻，沒有留白。

唯獨迷你松，它成長的速度比較溫和，長成後，稀稀疏疏，每一枝都亭亭玉立，低調地展現著它們的優雅。澆水時，我常常站在它邊上，細細琢磨它的神態。它仰頭似灑脫的隱士，俯首卻觸摸泥水；像古畫中的仕女，卻多出幾分活潑和靈秀；它還如藍天下迷你型的五重塔，在勻稱的幾何輪廓裡，悄悄蕩開舒展、輕盈和飄逸。不曾想，生命力強悍的沙漠植物，竟能煥發出如此柔美又從容的風采。

我不知道迷你松會開花。那一年夏初，我經過前院車道，忽然聞到一股難以描摹的清淡香氣，彷彿來自天際。我尋香尋到了迷你松旁，赫然發現：它的每一個枝頭上，都綻出了一簇簇米黃色小花。驚喜中，我將臉湊過去，頓時香氣飄浮鼻端，這味道有點像夜來香，但沒有那般濃烈；含蓄如馬蹄蓮，卻不自鎖；芬芳裡依稀帶著些許薑韻，使得它的清馨獨樹一幟，讓我想起在上海武康路喝到的那杯含薑的老麥咖啡。

迷你松的形與香，獨步灌木洞天乃至花的世界，也留給我一些難忘的故事。今年七月，滿身都是故事的嘲鶇（Mockingbird）把窩築在我家前院的蘆薈叢裡，有大約兩周時間，幼鳥一直藏身蘆薈深處，等到牠們翅膀長豐了一些，便把活動的區域擴展到了旁邊的迷你松叢。迷你松沒有蘆薈叢那麼緊密，在為小嘲鶇們提供從容活動空間的同時，仍然起到了足夠的掩護作用。

有一次，我站在數米開外尋找迷你松叢裡的小嘲鶇，尋得視野迷離。等到一隻稚萌的幼鳥突然映入眼簾時，松鳥一體，如夢似幻。第一次，貌似矜持的迷你松，展現一種對於生命的仁厚與親和感，在這一片溫潤的迷你松叢裡，幾隻小嘲鶇學會了蹦上跳下，學會了自己梳理翅膀，學會了騰飛；從這裡，牠們飛向三角梅叢，躍上矮牆，進入高高的柏樹，最後，飛出了我的視線。愛上嘲鶇的同時，我愛上了迷你松。

八月，迷你松花期已過，我拎著水桶站在車道旁，當熟悉的鳥鳴隱約從遠處傳來時，我滿心期待著迷你松明年春夏之交的再度綻放。

迷你松叢裡的小嘲鶇。（圖／作者虔謙提供）