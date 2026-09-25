迷你松
十年前，從來不買花草植物的先生突然從外面捧了一盆什錦沙漠植物回來，裡面有彩虹樹、蘆薈、迷你松和松眸等。幾天後，他挽起袖子，將那些沙漠植物種在了前院一側，並稱那一片為「沙漠園」。
迷你松（Miniature Pine Tree，學名Crassula tetragona，四稜青鎖龍）源自南非，我所在的南加州地區有較廣泛的分布。「沙漠園」漸漸成形，蘆薈和松眸屬於迅速擴展型，彩虹樹屬於中速擴展型，這三者有個共同特點，就是擴展了以後變得密密麻麻，沒有留白。
唯獨迷你松，它成長的速度比較溫和，長成後，稀稀疏疏，每一枝都亭亭玉立，低調地展現著它們的優雅。澆水時，我常常站在它邊上，細細琢磨它的神態。它仰頭似灑脫的隱士，俯首卻觸摸泥水；像古畫中的仕女，卻多出幾分活潑和靈秀；它還如藍天下迷你型的五重塔，在勻稱的幾何輪廓裡，悄悄蕩開舒展、輕盈和飄逸。不曾想，生命力強悍的沙漠植物，竟能煥發出如此柔美又從容的風采。
我不知道迷你松會開花。那一年夏初，我經過前院車道，忽然聞到一股難以描摹的清淡香氣，彷彿來自天際。我尋香尋到了迷你松旁，赫然發現：它的每一個枝頭上，都綻出了一簇簇米黃色小花。驚喜中，我將臉湊過去，頓時香氣飄浮鼻端，這味道有點像夜來香，但沒有那般濃烈；含蓄如馬蹄蓮，卻不自鎖；芬芳裡依稀帶著些許薑韻，使得它的清馨獨樹一幟，讓我想起在上海武康路喝到的那杯含薑的老麥咖啡。
迷你松的形與香，獨步灌木洞天乃至花的世界，也留給我一些難忘的故事。今年七月，滿身都是故事的嘲鶇（Mockingbird）把窩築在我家前院的蘆薈叢裡，有大約兩周時間，幼鳥一直藏身蘆薈深處，等到牠們翅膀長豐了一些，便把活動的區域擴展到了旁邊的迷你松叢。迷你松沒有蘆薈叢那麼緊密，在為小嘲鶇們提供從容活動空間的同時，仍然起到了足夠的掩護作用。
有一次，我站在數米開外尋找迷你松叢裡的小嘲鶇，尋得視野迷離。等到一隻稚萌的幼鳥突然映入眼簾時，松鳥一體，如夢似幻。第一次，貌似矜持的迷你松，展現一種對於生命的仁厚與親和感，在這一片溫潤的迷你松叢裡，幾隻小嘲鶇學會了蹦上跳下，學會了自己梳理翅膀，學會了騰飛；從這裡，牠們飛向三角梅叢，躍上矮牆，進入高高的柏樹，最後，飛出了我的視線。愛上嘲鶇的同時，我愛上了迷你松。
八月，迷你松花期已過，我拎著水桶站在車道旁，當熟悉的鳥鳴隱約從遠處傳來時，我滿心期待著迷你松明年春夏之交的再度綻放。
迷你松的成長速度較溫和，長成後枝條稀疏卻姿態挺立，不會像其他沙漠植物那樣密密麻麻，反而保留留白與通透感，呈現低調而優雅的氣質。 作者在夏初聞到淡雅香氣後，才發現迷你松枝頭綻放米黃色小花。那股香味清淡含蓄，略帶薑韻，既像夜來香又不濃烈，讓作者覺得獨樹一幟。 因為迷你松在蘆薈叢外圍為嘲鶇幼鳥提供了安全而不侷促的活動空間，協助牠們學會蹦跳、梳理羽翼與飛翔，作者因此感受到它的仁厚與親和。
精華 FAQ
迷你松的成長速度較溫和，長成後枝條稀疏卻姿態挺立，不會像其他沙漠植物那樣密密麻麻，反而保留留白與通透感，呈現低調而優雅的氣質。
作者在夏初聞到淡雅香氣後，才發現迷你松枝頭綻放米黃色小花。那股香味清淡含蓄，略帶薑韻，既像夜來香又不濃烈，讓作者覺得獨樹一幟。
因為迷你松在蘆薈叢外圍為嘲鶇幼鳥提供了安全而不侷促的活動空間，協助牠們學會蹦跳、梳理羽翼與飛翔，作者因此感受到它的仁厚與親和。
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