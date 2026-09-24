黃石公園（Yellowstone National Park）以豐富的地熱資源聞名，世界上一半以上的地熱資源集中於此。除了著名的「老忠實」（Old Faithful），園內還有三百多個形態、大小、色彩各異的間歇泉、溫泉、噴泉，和至少一萬個地熱點散落山林草地間，讓人驚嘆不已：上帝竟把如此豐富而奇異的地熱景觀都集中在一地，讓人看個夠。

第一個遇到的熱泉釣魚 洞（Fishing Hole）就給我們留下了極深印象，那色彩濃烈得讓人要瞇起眼睛。據說，以前漁民釣到魚直接放入那泉裡，魚就熟了。

接著沿途各個泉，深黃、湛藍、翠綠、橙紅，或深或淺，或交融或分離，像是上帝打翻了調色盤，那樣的五彩鮮豔，靜止又變幻，這種強烈的視覺衝擊力是生平第一次。

大稜鏡泉（Grand Prismatic Spring）被譽為「地球最美表面」，據說是美國最大、世界第三的溫泉。由於水中富含微生物、水藻、礦物質，使其色彩絢爛、變幻莫測，沿步道前行，不同視角、光線下呈現出的不同色澤和層次，讓我心裡也湧起斑斕的震撼。

而猛獁熱泉（Mammoth Hot Spring）又是另一番奇妙風貌。它是世界上已探明最大的碳酸鹽沉積溫泉群，以層層疊疊的石灰岩台階聞名。

遠遠望去，像一座座天然大舞台，高低錯落，或潔白似玉，或鏽色如銅，凝固成一種雕塑般的靜美；泉水緩緩流淌，在石灰岩表面留下道道紋理，如同給台階披上一層細密柔軟的衣裳。我們繞著高低棧道慢慢行走，將近兩個小時才走完整片區域，依然意猶未盡。

諾里斯間歇泉盆地（Norris Geyser Basin）以最熱、最活躍、最不穩定著稱，因它的噴發難以預測，增添了別樣的誘惑與神秘。可惜慕名而去，卻未睹「噴發」時的芳容，也許她像一名驕傲任性的小姐，恰好我們去時犯小姐脾氣了，只留下了滾滾熱氣和熾熱空氣。

無意間聽說的冷熱泉帶來了別樣驚喜。烈日炎炎，我們踩著崎嶇的石礫地，一腳高一腳低，在幾乎中暑時，看到了一片綠洲。盎然的綠意，在酷暑下真是養眼，尤其經過了一路坑坑窪窪、一片灰白的不毛之地。

裡面小溪水潺潺，澗水似綠似黃，清澈見底。我挽起褲腿慢慢下水，呀，一陣欣喜：一腳溫熱，一腳冷涼，冷熱之間界限分明，絲毫不混淆。我興奮地來回感受，只覺得神奇無比，這種天然形成的冷熱交匯，真像是大自然送給人間的奇妙禮物。更遠處寬闊的水面，不少人在水中嬉戲，這真是世上獨一無二的天然泳池。

黃石的泉也是姿態萬千，有的如「老忠實」般沖天而起；有的則咕嘟咕嘟跟熬粥似的；有的清澈如鏡；有的渾濁濃厚如泥漿。一日清晨行車途中，遠遠望見山巒間水霧繚繞、白氣升騰，如夢如幻，宛若仙境。

黃石公園當然也有峽谷、瀑布、湖泊，但最讓我難忘的，依然是那些泉。它們色彩斑斕、變化莫測，充滿原始旺盛生命力，讓人感受到大自然不可思議的壯美，應該說看得很過癮。