作者試乘的Zoox無人車。（圖／作者遠峰提供）

最近幾年汽車自動駕駛技術突飛猛進，幾家大科技公司都推出自己的無人車計畫；但馬路上的交通狀況千變萬化，老實說，我對所謂真正「無人駕駛」時代的來臨，還是沒有十足信心。

六個月前，說巧不巧，主修機械的大兒子換工作到亞馬遜 （Amazon ）旗下的Zoox汽車公司。這家公司是亞馬遜在二○二○年收購的全資公司，主營汽車製造及自動駕駛，在業界比較低調，但和谷歌的Waymo 及特斯拉的Robotaxi展開激烈競爭。

前陣子兒子回來度假，說德州奧斯汀（Austin）已啟動試營，但只有內部員工及家屬可以試乘，範圍限奧斯汀市中心約數平方英里內。雖然有一點成為白老鼠的感覺，但兒子自豪地表示公司的技術相當靠譜；盛情難卻，巨大的好奇心克服了一點擔憂，答應一試。

和谷歌及特斯拉車子不同，Zoox的無人車從原型製造開始，顛覆一般轎車設計，車形像個長方筒，有如麵包機（toaster），但相當漂亮，沒有駕駛座及方向盤，更沒有煞車板。我們到達市中心試營範圍內，選定兩個距離三英里的全食超市（Whole Foods Market）間坐一個來回。兒子從軟體叫車，幾分鐘後車子到達，停在軟體中指定的停車點。

車門關閉後，無人車停頓偵察片刻後迅速啟動，動力極強，沿途很妥切地和前車及周圍車流保持距離，不少駕駛及路人都投以新奇的眼光。當天市中心的車流相當擁擠，每當左右轉時，我注意到無人車都會減速，尋機先轉入邊線準備。有次左轉時，左邊後面有車，並不相讓，以極快速度逼近，千鈞一髮間，無人車也突然減速，避開了可能發生的擦撞，這機靈反應讓我印象深刻。

不久轉入一條僻靜的街道，一名男子突然搖搖晃晃從街右邊走了出來，就要過街，說時遲那時快，無人車警覺到右邊有閃動路人，立即緊急煞車。後來行駛到一條不寬、兩邊都停著車的街上，突然有輛街車竟倒車開了出來，橫到路上，無人車也及時警覺暫停，甚至在等待過程中主動退了幾步，給前車讓出空間；這種智能有如真人駕駛，令我刮目相看。

我們兩站一個來回，共約六點五英里，兩個單程各約十五分鐘，行經多個複雜街道。有趣的是，回程時車並不走相同路線，兒子說路線會根據交通狀況隨機優化，這又是一個我未預期的新技術。

事後，兒子向我展示內部動態圖表，Zoox使用雷射與相機技術，即時偵測幾百公尺內的任何動體，並根據動態預測各車流的行進軌跡；圖表內密密麻麻幾百條曲線，極為複雜，難怪附近的一舉一動分秒都在掌握中。

這次，無人計程車之旅，刷新了我對自動駕駛的觀感，也減低了對「無人駕駛」的恐懼；它的進步在於對人車移動的偵測與防禦有了極精準的掌握。百聞不如一試，也許，無人計程車時代真的就要來臨了。