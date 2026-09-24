每年冬天，美國東部常會被大雪封蓋，我就像候鳥一般跑到西部溫暖的拉斯維加斯避冬，順便到北加州 金山灣區 去看望女兒和孫輩，當然也一定會和一些結識幾十年的老同學們聚會。其中一名老友會在聚首後單獨帶我去逛逛，今年他問我想去哪裡，我說去費樂禮花園（Filoli）吧。

費樂禮花園坐落於金山灣半島上靠近紅木城（Redwood City）不遠的地方，名字頗有詩意。這座美麗的花園是由金礦鉅富威廉．伯恩（William Bourn II）夫婦出資建造，它的名字是用兩人的人生信條——為正義而戰、愛護你的同胞及過美好的生活（Fight for Justice, Love your fellow man, Live a good life），每句的頭兩個字母拼湊而成，不但念起來好聽，而且富含哲理。

首先經過的是沉香花園（Sunken Garden），裡面一層層花床摺疊得像積木一般，各種豔麗顏色的杜鵑花交叉其間，爭奇鬥豔，比不出誰是花魁。旁邊池子裡一簇簇的水仙花，又似一群貴婦在竊竊私語，當然花中之王的牡丹花更是傲然仰著頭，不屑跟這些花卉比高低了。

接著走進一個被高高圍牆圍起來的園子，裡面條條小徑像等著人們發掘私密，要順著櫻花的微香悄悄地追尋。再加上一片粉紅桃花林及純白杏花林的競相爭豔，正印證了宋朝詞人晏殊所說的「小園香徑獨徘徊」的清幽意境。

出了園子，一片繁茂得不可置信的鬱金香花海映入眼前，好似所有荷蘭的國寶都被搬遷到此地。深紅、粉紅、明黃、雪白的花朵一排排地像工整的閱兵隊伍，震驚的是其中居然有兩排黑色的鬱金香，據說荷蘭人花費數百年的功夫，才終於雜交出這樣的品種。

接著走過一條拱橋式的長廊，有棟巨大的豪宅矗立於眼前，裡面的宴會廳極為華麗，想不到的是其中有一間很大的圖書館，陳列著一排排許多和花、樹及大自然有關的書籍。這座大建築物曾接待過不少國家元首，更見證過無數場婚禮，處處散發著悠久人類歷史的陳香。

費樂禮花園不但花卉琳瑯滿目，樹木也是一絕，這些媲美大自然生長的大小樹栽植，是由園藝師伊莎貝拉沃恩（Isabella Worn）精心設計，處處彰顯一種難以言喻的古樸風格。

整個下午和老友徜徉在如此美豔又樸素的園子裡，兩人只是無言地相對微笑，彼此都經歷過人生無數的坎坷而終於無恙地退休，是何幸之。酒愈陳愈香，友愈久愈真，誠然矣。