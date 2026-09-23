十五年前，已過天命的我帶著高中畢業的女兒依親移民 ，從中國「投胎」到美國加州 。語言的轉換如同牙牙學語，不會開車如同截癱，國度的轉換令我如同「白癡」，曾經花繁葉茂的我，瞬間墮入「寒冬」，如同枯木。為了節省開支，我只有馬死落地行。

來美第一件事是辦理身分證。朋友帶我去社安局，在寬闊的大廳中，我看到眾多的工作人員中不乏頭髮花白、滿臉皺紋的長者，相比之下，我仍屬壯年，我的心理年齡頓時年輕了十歲。

在朋友的指點下，有英語基礎的女兒進入社區學院半工半讀，而我為了生計，先到餐廳當洗碗工，後經人介紹進入一個中西合璧的家庭當保母，女主人珊珊是北京人，男主人詹姆是猶太人。我除了做家務，還要教五個月大的混血兒傑克說中文，每月兩千五百多元。

在詹姆和珊珊的幫助，以及周末參加教會舉辦的免費英語學習班後，我的英語水平也從吃喝拉撒，提升到人與人之間的基本會話，讓我這個「啞巴」不再吃「黃連」，有苦自能訴，有甜亦會分享，有如老樹萌發第一條新枝。

由於通勤，坐巴士轉地鐵 ，再由珊珊接送到家，單程就花一個多小時，回到家已經晚上七點，於是我請了個華人司機教開車技巧和學習考牌必備的英語，當然少不了珊珊夫婦的糾錯。剛開始心慌意亂，叫煞車我加油，叫右轉我左轉，輪子和路沿的「熱吻」時有發生。經過三輪路試，終於學會了「走路」，有如老樹萌發第二條新枝。

自從有了駕照，貸款買了輛豐田二手車，開車上班。由於免去接送，每月薪酬增加兩百元，如同給老樹掛上輸液的吊瓶。

日轉星移，傑克三歲時被送到幼兒園，於是開車接送孩子成了我的日常，被珊珊稱為最有價值的保母，不但加了薪酬，而且接送開的是寶馬，令人刮目相看。

有次行經停車標誌的路口，我沒有完全停穩，違規罰款兩百三十八元。事後珊珊在當月的工資補上，並告知下不為例，這種代人受過的善舉令我感激涕零。

經過十多年的努力，終於邁過貧困線，告別了地下室，貸款買了房子，居有定所，也買了新車。過去尾隨女兒進出西餐廳，如今自帶不會說英語的朋友進出西餐廳，期間又添一外孫，生命得到延續，猶如老樹萌發第三條新枝。如今我這棵老「樹」，帶著新綠，扎根美麗國。