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球場的夏夜

邱瀟君
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洛杉磯的夏天，明明已經下午五點，太陽仍在天邊拖著一大片金黃。天色這麼好，白天好像還剩下一截尾巴，不知道往哪裡放。女兒忽然提議：「我們去看棒球吧。」一句話把無聊踢個老遠，我們立刻上網買了最便宜的票，開車半小時，就到了安那罕（Anaheim）的天使球場（Angel Stadium）。

才進入球場鐵門，我就覺得開心。球場是個大型遊樂場，寬敞的觀眾席，有人聊天，有人吃披薩，有人叫啤酒，有人只是坐著曬夏天最後一點亮光。

棒球只是中央那塊綠地上的儀式，觀眾席上，才是熱鬧的人生。

天使球場是一座老球場，一九六六年啟用。我想像著球隊創辦人、西部片明星金奧崔（Gene Autry）當年種下這個夢想時的模樣，他大概沒想到，幾十年後，會有像我這樣的移民母親，和女兒在無事可做的夏日傍晚，買了最便宜的票，坐進他當年種下的夢裡。

比賽開始，主場球員上場，全場喊好；客隊一出現，噓聲四面湧來。我看著那些年輕球員站在場上，忍不住想，如果我是客隊，來到別人的城市打球，四萬人的眼睛都看著你，無論打好打壞，都是噓聲四起，壓力一定很大。而主場球員拿著高薪，觀眾也就更理直氣壯地要求他們成功。可是人再怎麼訓練，仍然是人，球在空中飛的那一瞬間，成敗也只是一點點風向、一點點手感、一點點來不及。

正這樣想著，右上角觀眾忽然騷動起來，有人脫了上衣，揮舞牌子，大聲喊「賣球隊」。這支球隊曾經有過輝煌時刻，二○○二年拿下世界大賽冠軍，可是後來多年起起落落，球迷失望累積久了，成了憤怒，矛頭指向老闆，逼他把球隊賣掉。

許多人一邊喊，一邊從別的座區蜂擁而至，彷彿那不是抗議，而是一場臨時發生的嘉年華。

我坐在遠處，看著那些脫掉上衣、舉著牌子大聲吶喊的人，好奇地問女兒：「他們為什麼又要罵球隊，又來看球呢？」女兒笑著說：「這就是美國的球迷啊，愛一支球隊，愛到可以罵它；失望到底，仍然買票進場。一邊喊老闆賣球隊，一邊在主隊打出好球時站起來歡呼。愛和憤怒根本都長在同一根球棒上。」

九局上半，客隊沒有得分，主隊確定獲勝，全場爆出歡呼。前一刻還在喊「賣球隊」的人，這時也跟著高興起來。

接著，周末夜空放起煙火，有人拿起手機拍攝，有人摟著孩子。我忽然覺得自己坐在美國日常生活的一個切片裡，這個國家有很多問題，可是到了周末傍晚，人們仍願意買一張票，為一顆白色小球飛出去的方向大喊大叫。

那天的比分我已經不記得，可是我記得夏天的天色，記得右上角那些喊著「賣球隊」的人；記得煙火，也記得女兒在旁邊笑著說：「還好我們來了。」是啊，還好我們來了。幸福不是計畫好的，它只是某個下午五、六點，天還很亮，人還有一點無聊，而身邊剛好有一個人說：走吧，我們去看棒球。

精華 FAQ

  • 因為洛杉磯夏天傍晚天色仍亮，女兒一句「我們去看棒球吧」打破無聊，母女便立刻買了最便宜的票，開車前往安那罕的天使球場，展開一段隨興的夏夜行程。

  • 作者覺得球場像大型遊樂場，觀眾聊天、吃披薩、喝啤酒、曬著最後的陽光；真正熱鬧的不只是賽事，而是看台上的人群與他們共享的夏日生活感。

  • 這代表球迷對球隊有強烈投入，失望會變成憤怒，但情感並不因此斷裂。他們既批評老闆，也在主隊得分時歡呼，呈現愛與怨同時存在的矛盾支持。

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