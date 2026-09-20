退休 後，我們來到萬里外的美國東岸與孩子團聚，從僅有的親友三家，又認識了許多新朋友；而最讓人驚喜的，是在異國遇上往昔的弟子。時隔二、三十年，當年稚嫩的中學生已成青壯，相貌依稀但成熟穩重，舉止有度，不復當年的青澀或淘氣，讓人驚喜之外還有更多的欣慰。

初來乍到，頭一次參加教師研習會，報到時發現了一個熟悉的名卡，開會時就在眾人中搜尋，果然是楊。到中場，我過去招呼，他緊握著我的手直呼「老師」，引起周邊老師注目。當年的頑皮小子，如今成熟穩重。

其後，我們多有往來，他不僅認真督促子女的中文教育，更擔起海外中文教育推手的重任，希望能栽培出中西合璧的新一代。他夫婦每年聖誕總給親朋好友寄上「年度報告書」，附上全家的活動照片，真是溫情滿滿。

另一次，在中文學校餐廳，意外地與鄭相逢；熟稔的樣貌，相異的時空，讓我們驚愕對視了半晌，才敢相認。算算他畢業也二十多年，已為人夫人父，再出國進修法學。除了每周日到中文學校任教，以了解海外僑教，更關切青少年問題，還定時到少年法庭旁聽。談起專業，依舊意氣風發、滔滔不絕。

遷居時，知道隔鄰是幾個台灣來的青年，特意過去打招呼。應門的怯生生地問：「您曾在SISH（徐匯中學）教過書嗎？」我驚喜萬分：「是！」原來楊在校六年，我們搬家時，他在屋內就看到面熟的我。之後，舉凡語文、電腦有問題，洋人習俗、交通法規不解，都向他們請教；而逢年過節，或做了麵食，也跟他們分享。有近鄰若此，何其幸運。

那年，跟著友伴進城參加抗議活動，路邊人群重重。活動結束後，朋友大聲喚我，前排一個年輕人倏地回頭，呼道「老師」，竟然是葉。畢業二十多載，居然在海外的抗議行列中相逢，真是大驚喜。之後他們兄弟常來探訪，我們都是愛狗一族，經常分享犬兒的趣事。還因他們推介的中醫，讓我的腰椎盤歸位，真是我們的天使。

至於碰上外派官員的一段，更被大夥引為美談。金秋開學前有教師會議，總幹事陪同新上任的經文處主任來訪，當他知道我校附屬於天主教會，就說：「是教友。」介紹自己「是教會學校出身，是SISH畢業的。」此語一出，老師們都立刻轉向我──這任教三十多年的退休教師。我因坐在同側，未能看清他，那瞬間我跳將起來，向他張望，果然是熟面孔，是我第一批弟子，教了他們三年，海外驚喜相逢，一時成了佳話。

路遙遙、水迢迢，昔日少年今未老，山川依舊好，人長大了；三、四十載如彈指，忝為人師的我，也垂垂老矣。世事萬變，在遙遠的異國他鄉能再相逢，真是奇緣，能不歡欣？也盼所有為人師表者都能珍視每個孩子、珍惜每段師生緣。