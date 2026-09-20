那天外子和我像往常一樣推著孫女的車，走在那條再熟悉不過的林蔭步道上，它穿過馬丁尼茲（Martinez）市中心，通往旁邊的火車站。推車的小盒子裡，依舊裝著水果和點心。遠方火車的鳴笛聲一響，孫女便仰起臉，急急地問：「火車會等我們嗎？」

火車依舊南來北往。唯一不同的是我們知道，這是我們的最後一次。

走近月台，孫女興奮地向等車的人揮手。我們坐在月台長椅上，孫女迫不及待地擦淨雙手，滿臉期待，只等著那一樣每次看火車必吃的點心。南行往聖荷西 （San Jose）的海岸星光號列車（Coast Starlight）緩緩離站，車尾的紅燈終於沒入遠方。望著遠方延伸的鐵軌，我的思緒也悄然滑回兩年前。

當時我已半退休 ，女兒希望我們每周協助照顧孫女，從幾個小時到一兩天，我答應了。雖然從南灣（South Bay）到他們家單程需一個半小時車程，但能陪伴孫女成長，享受含飴弄孫的時光。

有一天，孫女說，媽媽曾帶她去看火車，我們才發現，步行三十分鐘就有一座火車站。從此，駛過的火車成了我們共同守候的風景，分享香脆大米餅的幸福，也成為我們與鐵道之間心照不宣的約定。

在馬丁尼茲火車站的成長歲月裡，孫女漸漸學會從平交道鈴聲、站內廣播，知道火車即將進站，也能辨識不同列車的顏色、種類與用途。我們總喜歡一起猜：「下一班會是哪一種火車？」

每當Union Pacific貨運列車不停靠、緩緩駛過，拖著彷彿沒有盡頭的貨廂，我們便忍不住驚呼，接著一節一節地數，究竟有多少節？若是車身飾有黃紫彩條的聖華金號（San Joaquins）駛來，她便興奮地喊著「Gold Runner」（金色快車）。

等待火車的空檔，我會帶她到候車室看牆上的路線圖。從認得字母，到能說出一個個地名，再牽著她走到站外的腳踏車寄放櫃，數著裡面的腳踏車。就這樣，一次次平凡的等待，讓陪伴與學習悄悄交織，也在她的童年留下點點印記。

月台漸漸恢復寧靜，我告訴她，因為即將搬家，以後不會再來了，她聽了，天真地朝車站揮手：「再見，火車站。」

她或許還不明白，今天與往常有何不同。剛滿四歲的孩子，也許多年後不會記得這座月台、鐵軌上的列車，甚至不記得那些看火車時的點心。但我相信，兩年來祖孫相伴的日子，會像列車留下的軌跡，靜靜留在她的童年，也留在我們心裡。

火車一班班駛向遠方，而愛與陪伴，始終停泊在記憶的月台上。