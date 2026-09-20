作者拍下在白宮前抗議的老太太Concepcion Picciotto。（圖／作者盧威提供）

白宮 是人們嚮往的政治中心，也是美國總統的官邸與辦公地。二○○九年七月四日，我從洛杉磯 飛抵首都華盛頓旅遊，這裡畢竟是美國首都，是美國的政治中心，只見星條旗插滿華府 的大街小巷，到處是一片旗海。

然而，在白宮前卻是另一番景象：一群反戰人士正在舉牌抗議，其中最引人關注的是一名身形瘦小的西裔老太太，頭戴塑膠鋼盔帽，站在白色帳篷前，左右手各舉著一塊牌子，牌子上寫著：「反對核子武器、反對戰爭。」左邊還豎立一塊巨大反戰宣導看板，常常引起遊客駐足圍觀。

我上前與這名西裔老太太打招呼，接著用簡單的英語交談起來。原來，她名叫Concepcion Picciotto，在白宮外搭篷抗議有好幾年了。她自己動手搭建的白色帳篷，面積並不大，看似由一把特大遮陽傘改裝而成；帳篷內隱約可見床上堆滿了紙盒與紙箱，滿屋均是宣傳品，她還真有點「職業抗議者」的架式。不過，我發現帳篷內還擺著兩盆鮮花，紅、黃、白花朵爭芳鬥豔，給小小空間帶來濃厚生活氣息與希望的種子。

老太太性格外向，她常常對圍觀者現場說教，大談核擴張將對人類帶來的危害，她理直氣壯地反對戰爭，她的「街頭演說」常吸引一批遊客圍觀。有時，她還會對圍觀者幽默幾句：「請大家記住，我家就在華盛頓一六○○ Pennsylvania Ave（白宮地址），歡迎大家常來走走。」話音剛落，便引起一陣笑聲。

十七年過去了，白宮前的這個「白色帳篷」卻被拆除了，照片中的「女主人」從此也不見蹤影。據悉，二○一六年一月二十五日，她在華府一家女性街友中心因病離世，享年八十歲。

不知怎麼的，我聽到這一不幸消息，心裡便有一種說不出的難過與痛惜。Concepcion Picciotto是道地的西班牙人，據說還是孤兒。一九六○年她移民美國，生活安定快樂，後來，家庭婚姻發生「地震」，並失去女兒撫養權。一九七九年，她首次到白宮抗議美國司法不公，被無辜剝奪孩子的撫養權。

也就是上白宮抗議的機緣，她結識了反核人士William Thomas。一九八一年，她加入並共同發起「白宮和平守夜」（White House Peace Vigil）活動，她與反核、反戰人士一起，呼籲反對核武器擴散，世界要和平。自此，她架起帳篷，長年駐紮白宮外，持續抗爭了三十五個年頭。

白宮前的孤老太走了，自有後來人，幾名年輕志願者繼承她的遺志，「人走了，帳篷還在，抗議仍繼續。」直至去年九月，已有四十四年歷史的「白色反戰帳篷」在川普政府命令下被正式拆除，這場美國歷史上最久的政治靜坐抗議活動才正式走入歷史。

但是，孤老太Concepcion Picciotto以白宮為鄰，她與雷根、老布希、克林頓、小布希、歐巴馬五任總統，「近距離生活三十五年」，同樣寫下歷史。

人生有不少相逢，有的是擦肩而過；有的雖只有一面之交，卻留下難忘的記憶。至今，我仍珍藏著白宮前孤老太的照片。