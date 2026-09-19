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爭車位

傑克
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兩年前我們搬到加州聖地牙哥（San Diego），在一個社區買了一棟房子，房子靠近公園，隔著一條馬路跟商業廣場相鄰，走路五分鐘可到市立圖書館分館。一切就緒，令我們很滿意。

想不到一件意外的事騷擾我們好久。社區的房子是五棟獨立屋排在一起，每兩排屋後有一條可容兩部車子行駛的巷子，每棟房子配有三個車位；有些房子三個都是露天車位，其他房子有兩個車位的車庫，另一個車位露天。我們的房子屬於後者。

我們的房子在巷尾，隔著兩個車位有籬牆把兩排房子圍起來，牆內靠近車庫的車位屬於我們，另一個車位是公用，供消防車或救護車救災。

問題的根源是，左右鄰居都把他們的車子停放在公用及我們私有的露天車位上，隔壁老美夫婦見面，還特地指出該車位不屬於我們，聲稱他們有權使用。由於房子後門跟車位相連，有車子停在那裡，令我們進出不方便，尤其是搬運大件家具的時候。

剛開始，我們見到有人把車子停在我們的車位時，都好言相勸；若他們置之不理，我們就用紙條夾在雨刷提醒他們，有人居然在紙條上寫道「公用車位」，把紙條揉成團丟在我們後院。我們實在忍不住了，告到社區的屋主協會（Homeowners Association，HOA）。

HOA的女辦事員很有耐心，上網一查，發現那個車位確實是我們私有的。她寫了一封像公文的信，昭告此事，又複印十幾份備用，但凡違規的車子，都在雨刷中夾一張警告。

我們以為從此大事化吉，但事與願違，仍然有人停車。我們再向HOA投訴，HOA派保安人員警告左右鄰居不可造次，違者車子會被拖走。HOA並建議我們在車位後牆釘上一個牌子，明告私有車位，違者車子必被拖走。我們甚至向警察局報案，有警察來查詢，同意我們有權把違規車子拖走。

從此以後，鮮有人違規停車。這個經驗告訴我們，有理的事要據理力爭，否則會被老美看扁。

精華 FAQ

  • 他們住在聖地牙哥一個靠近公園的社區，步行5分鐘可到市立圖書館分館，旁邊還有商業廣場，整體生活機能完善，原本對新家十分滿意。

  • 因為左右鄰居把車停在作者私有與公用車位上，甚至主張自己有權使用，導致後門出入不便，搬運大型家具時也常被車輛阻擋。

  • 作者先向HOA投訴，HOA查明車位屬於私有並發警告信，之後又配合保安與警方介入，還在牆上掛牌告示可拖車，違停情況才明顯減少。

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