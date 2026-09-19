一次共聚晚餐時，我留意到姊姊的女兒琳琳口裡的牙套，我笑著問她：「還有多久才弄好？」她搖搖頭無奈回答：「還不知道。」我好奇再問：「從開始到現在有多長時間了？」她掰著手指頭很認真數了一下：「從二○二○年的六月到今年的六月，整整六年的時間。」

我一時驚呆了，六年的時間居然還沒完成牙齒矯正（俗稱箍牙）？關鍵接下來多個兩三年也說不定。我再問她：「此次箍牙多少錢？」她說自費兩千八百塊，全包整好，不再額外收材料費或門診費。這也太划算了吧，對於一位專業醫師來說，如此漫長的時間花在同一個病人身上，究竟有沒有賺到錢呢？因為這不僅僅是醫師一個人的薪水，還有數個助理的薪水，再加上診所的開銷及必需的材料費……我猜當初這位陳牙醫斷然沒想到，這個小傢伙居然耗上他這麼長時間，真是虧大了。

當初尚讀高中的琳琳決定要箍牙的時候，正值新冠疫情 在美國爆發三個月，在這人與人都要戴口罩互防的緊急狀態下做口腔服務，確實是非常冒險。但是琳琳已不能再等，因為她上排的前牙不僅長得細小，而且因為小時候愛吸吮嘴唇，以致牙齒的一大半都陷入到牙肉裡面，如果不及時矯正，就會嚴重影響到整副牙齒的正常生長和美觀，所以哪怕提心吊膽，也是如箭在弦，不得不發。

第一次上牙套是最花時間及最痛的體驗，接著有時一個月做兩次，每每都是這次做好再約下次。雖然之後每次只是將牙套連線拉緊再拉緊，但都是陳醫師親自操作，從不假手他人。

期間也有不同的狀況發生，粗心的琳琳遇到愛吃的雞爪也是照啃不誤，結果連牙線也啃斷了，只能厚著臉皮找陳醫師將牙線重拉一次，好脾氣的陳醫師倒也沒說什麼。但是日子有功，該吃吃該喝喝的琳琳也將牙線啃斷了好幾條，最後陳醫師才黑著臉訓她不可以再犯，因為牙線斷了會將口腔嚴重磨損，對於患者是雙重的傷害。

琳琳以為箍牙四年就該完成了，誰知根本超出計畫。她的牙齒矯正難度非同一般人，不僅要將深陷於牙肉的牙齒一點點扯出來，還要慢慢填好缺少的一個牙齒的位置。

二○二○年到二○二四年，琳琳居住在洛杉磯，固定每月一次或兩次去陳醫師在蒙特利公園市（Monterey Park）的診所。可是從二○二四到二○二六年這兩年時間，她去舊金山的大學讀書，箍牙成了大難題，她無法每個月回來，只能盡量兩個月回來一次。有耐心和愛心的陳醫師也是非常配合，每次回來就算沒預約，也都盡力幫她調整。

當初介紹琳琳去找陳醫師做箍牙，是因為我兩個孩子都是他的病人，彼時兩個孩子僅用兩年就完成，且每個人的費用在兩千五百左右；我也介紹過朋友的孩子去找他。但是輪到琳琳，我可以百分百肯定陳醫師虧大了，雖然他沒說什麼，也沒有要求琳琳加錢，但這漫長的時間裡，他儼然已在做一件善事。

對於來自台灣、已逾退休之齡的陳醫師，我心生愧疚，私下跟姊姊說，屆時完成箍牙要包個大紅包給他。我希望文質彬彬且仁心仁術的陳醫師惠及更多患者，也希望他做到火眼金睛，估價時，不要讓「潛力股」成漏網之魚，要真正做到有錢賺，而非做虧本生意。