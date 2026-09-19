退休 後寄居馬里蘭州 洛克威爾市（Rockville），後院有約一百坪大，和美國標準的獨棟住宅一樣，圍籬邊有一個約六坪大的儲藏室，下面住著一家子土撥鼠。秋天瓜果成熟，牠們都大吃特吃，吃得肥嘟嘟的，準備過冬。冬季下第一場大雪時，牠們早已在儲藏室下的溫暖窩裡進入冬眠，直到來年春暖花開，牠們才出來活動。

買這棟房子時，只知道有儲藏室，不知道下面住著一家土撥鼠。我的妻子小乖最怕野生動物，在後院見到可愛的松鼠，或可憐的流浪貓走過，都會嚇得哇哇大叫。她第一次在後院和土撥鼠不期而遇，吃了一驚，嚇得轉頭就逃進屋裡。隔窗往外看，土撥鼠早已無影無蹤，原來土撥鼠個子大、膽子小，老遠見到人，就立刻躲進儲藏室下面。

「後院有幾隻土撥鼠，我看了害怕，快想個辦法把牠們趕走吧。」小乖皺著眉頭說。「這容易，我到儲藏室用力敲地板嚇嚇牠們，牠們就會搬走。」但這辦法不靈，「砰砰」地大聲敲了幾次，牠們仍住在原處。看了沒效果，我就懶得再花力氣敲地板了。

我猜牠們是在忍耐，認為忍過了幾下巨大的敲擊聲，就能平安無事。其實我也於心不忍，牠們是世代住在這裡的主人，我們是新搬來的房客，雖有先來後到之分，同住在一塊地上，人不親土親，哪有喧賓奪主、把牠們驅逐出去的道理。

沒多久，小乖不怕土撥鼠了，她知道土撥鼠怕她，比她怕牠們還厲害。那以後，她去院子裡蒔花弄草和土撥鼠相見，只跺跺腳就把土撥鼠嚇得抱頭鼠竄。

我問了AI，知道土撥鼠英語稱Groundhog，是中型齧齒動物，體長約五十公分，體重在六到十二磅之間。北美地區的土撥鼠較胖，體重可達二十多磅；牠們全身棕灰色，後肢長、前肢短，善於挖掘十多公尺的洞穴。這才知道，我在敲儲藏室地板時，牠們早已躲進地底深處。

另一個知道的是：土撥鼠居然會當氣象預報員。美國早期沒有氣象預報，只能靠自然狀況或動物行為預測氣候，據說土撥鼠會在二月二日從過冬洞穴探出頭來觀察氣候狀況，如果那天牠見到自己的影子，表示再過六周春天才會到。北美地區將該日訂為土撥鼠日，至今賓夕法尼亞州的旁蘇托尼鎮（Punxsutawney）還會在該日舉行盛會，邀請該鎮名為「菲爾」（Phil）的土撥鼠天氣預測員公布預測結果。

土撥鼠想當天氣預測員也不容易，因為牠只會透過發出呼嚕聲、眨眼或點頭示意的以「土撥鼠語」向人類傳達天氣預測結果。現代科技發達，已能用杜普勒雷達精準預測天候，兩者氣候預測對比，這位美國最知名的「動物氣象學家」菲爾的準確性，在過去十年間僅有三成。還是把民俗歸民俗，科學歸科學吧。

前些天，我看小乖把吃完豆腐的盒子洗好晾乾，好奇地問：「這些都是一次性的盒子，扔了吧？」「你別管，我要留著裝東西給土撥鼠吃。」第二天早上，那個盒子裝著西瓜皮放在後院儲藏室前，傍晚就不見了，只留下空盒。

小乖有愛心，每天除了悉心照顧自己老公之外，還要兼顧後院那一家子不付房租的房客，值得表揚。