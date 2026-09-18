二○二三年，一個叫「安娜」（Anna）的烏克蘭 年輕姑娘租住了我的房子。她來到紐約，一邊在大學上學，一邊打工賺錢。三年後，安娜結識了同是來自烏克蘭的男友，他們要結婚，今年八月初搬走了。臨走前，安娜委託我關照她的來信和郵包，我答應了。

八月中，收到一個來自烏克蘭敖德薩（Odesa）的郵包，郵包上寫有收貨人Anna的名字。我用簡訊通知了安娜，她說當晚來取。

我對郵包表面印刷的愛心圖案和烏克蘭文感興趣，就用手機裡的翻譯軟體，翻譯了貼在郵包上的形式發票和國際貨運單，看到敖德薩的地名，知道它是烏克蘭著名的海港城市。我關注國際新聞和網路報導有關烏克蘭的戰事，了解到敖德薩也時常遭受俄軍遠程砲火打擊，港口物流與能源基礎設施受損嚴重。

從發貨人名字上看，應該是一名女性。郵包是由敖德薩的新星郵政（Nova Post）發出的，郵包共走了五天。

引起我關注的是，貼在郵包上的形式發票印有：「Y九八四：特殊規定──原產地或目的地非烏克蘭頓內次克州（Donetsk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）、盧甘斯克州（Luhansk Oblast）和札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）非政府控制區的貨物。」

看起來，這是一條物流或貿易合規中的排除性條款，這一特殊規定的意思是：「烏克蘭海關或物流體系中針對特定衝突區域的頓內次克、赫爾松、盧甘斯克、札波羅熱（烏東四州）非烏克蘭政府控制區的貨物，實施特殊監管或豁免條款。」

現在烏克蘭政府實際掌控著敖德薩，因此敖德薩的國際貨物和郵包可直接寄出，其清關速度、稅費標準和運輸路徑均按正常國際標準執行。

安娜能收到來自家鄉的郵包算是幸運的。可以想像烏東四州的國際郵政已中斷，其郵政服務實際由俄羅斯聯邦郵政系統接管並納入俄國內網路。由於目前國際社會對俄羅斯進行制裁，使得烏東四州國際通行與物流嚴重受限，導致在海外的烏克蘭人，還有留在那裡的民眾基本生活受困，家庭聯絡斷裂。

安娜和她的未婚夫來取郵包，安娜說是她母親給她寄來的「烏克蘭式嫁衣」，她要在婚禮穿上。也許是戰爭或是其他原因，安娜的母親不能來美國參加女兒的婚禮，透過郵包送來母親的愛和掛念。一個來自烏克蘭敖德薩的郵包背後資訊，深刻反映出俄烏戰爭的膠著與殘酷。人們背井離鄉，親人難團圓的現狀，不能不說是悲哀。

戰爭是無情的，可就是在無情的砲火中，還有親情。一個郵包傳遞了母女情誼，如由敖德薩的新星郵政在郵包紙箱上印刷的愛心圖案和文字所示：「我們始終傳遞愛」。