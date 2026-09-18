退休 前，尋尋覓覓了一兩年，終於找到這棟大廳挑高的兩層樓房，屋後那片芳林，四季分明地展現在上下並列的兩排大玻璃窗外，美不勝收。為此，我特地挑選了一個鐘面印有世界地圖的深褐色寬邊大圓鐘，高懸在客廳玄關拱門的那片高牆上，它既古典又現代，不只報時，而且昭示國事、家事、人間事盡攬我心。

曾幾何時，這挑高的大廳與沉重的大鐘，竟平添生活的難題。每年為日光節約時間的啟動與結束調整時鐘，以及更換時鐘電池的芝麻小事，攪和得心驚肉跳。

由於二樓微縮進去，客廳變成兩層樓高，接近二十呎；四周不是門，就是窗，那沉甸甸的大鐘只能掛在離地面約十二、三呎高、離二樓欄杆上緣大約兩、三呎遠的牆面上，不管從下面往上掛，或者由上面往下操作，都有一定的困難度。年事已高的老伴顫巍巍爬上梯子，我則踩在小凳上，仰著脖子，遞上大鐘，真是險象環生。

有次老伴掉以輕心，自己換大鐘電池。啪的一聲重物落地巨響，夾帶著塑膠品破碎聲，我驚嚇地從廚房奔向客廳。

「這螺絲釘怎麼縮進牆裡了，我掛了個空……」天啊！老伴正從高梯上，一階一階緩慢往下爬，口中喃喃自語道。

「快下來，別掛了。我們不需要在這裡掛鐘的，廚房、臥房、書房都有鐘，再不，手機和iPad上也有計時器。我們可以不要這個大鐘的。你看指針斷了一根，後面的黑盒子也碎成好幾片，丟了吧。」我查看大鐘殘骸，慶幸無人掛彩或骨折。

老伴不罷休，網路上訂購了零件，又把大鐘完整復原。這次，他端著大鐘，在每面牆上比來比去；同時拆下小鐘，掛這掛那的，而我就一路使勁搖頭否決。最後靈機一動，拆下二樓一幅宋徽宗手繪的寫生翎毛橫幅，補上大鐘原本位置，尺寸尚稱恰當，心想可以就此一勞永逸，結束爬梯子生涯。

紅色裱背的那對戲水鴛鴦，十分典雅溫馨，是我出國前特地在故宮博物院挑選的。那時我為一家團聚而毅然辭去教職，寄託的自然是「願得一心人，白頭不相離」的美好想像。結果，鴛鴦很美，很恩愛，就是不會報時。晚飯後，老伴靠在鴛鴦下面的大沙發看電視，睡睡醒醒，偶爾習慣性抬頭看鐘，也只見那對無語鴛鴦。於是，渾然不知今夕何夕，經常熬到子夜，尚不知熄燈就寢。

如此這般，渾渾噩噩度過無數個沒有時間觀念的夜晚，生活作息隨之大亂。無可奈何，二老又取下翎毛名畫，小心翼翼地掛上另一個輕量級的無框蜂蝶大鐘。端詳著它，雖然沒有原來那個世界地圖大鐘端莊大方，但生活秩序得以復原，心中頓感失而復得的喜悅。

回想六、七十歲時，二十呎高也不算什麼，每年爬上爬下幾次，不以為苦；而今耄耋之年，曾經的華廈，竟變得如此大而無當。細究起來，真正改變的既非鐘，也非牆，而是那永不駐足的白駒過隙。