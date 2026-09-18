我與妻子及親家公旅美後，出於方便生活、相互照應之目的，暫且居住兒子、兒媳購置的小房屋。為改善全家人的住宿條件與環境，兒子、兒媳隨後賣掉原有住房，在天普 市（Temple City）購得一處面積較大房舍。在緊鑼密鼓、調兵遣將裝修裝飾時，兒媳的一名好友上門推薦：「你家房屋非常適合安裝太陽能，如若今年安裝，可享受政府補貼優惠政策。」兩個大孩子商議一下表示同意。

安裝設計人員察看房舍後相告：「房頂可安裝十八塊電能板，日發電量除自給自足外，還能剩餘一些，直接賣給電力公司。」兒子、兒媳隨即與相關人員簽訂了協議。

因安裝用戶眾多，我家太陽能工程被安排到聖誕節 前施工。聖誕節臨近了，安裝人員將兩車太陽能材料送到我家，之後緊張有序展開施工。六名工作人員全為華裔，工作認真細緻，態度誠懇友好，親切熱情、不厭其煩解答我和親家公的諮詢和探問。

經過三天起早貪晚、密切合作施工，十八塊、三組太陽能電能板整齊擺放在我家房頂。幾日後，一名驗收人員巡視檢查後高興相告：下月開始可正式發電。

起初一段時間，日發電量均未達到二十度，兒子經過詢問和觀察得知：宅院的樹木枝葉遮擋了太陽光，影響了第一組電能板發電量。於是連忙尋求樹木修剪人員，兩夥人員先後上門勘察，分別報價一千兩百和一千五百美元，修剪院中三棵樹木。

我和親家公聽罷，道出心願：只有一棵樹木枝葉遮擋電能板，我們自己修剪一下吧。翌日親家公駕車奔往材料市場，買回一把四公尺長伸縮刀鋸剪。隨後我們兩個花甲老者，藉助鄰居老譚的高架梯爬上房頂，舞起刀鋸剪修枝剪葉；為了安全操作，我們倆相互提醒，彼此照應，通力合作。兩天工夫，既剪掉了遮擋電能板的樹木枝葉，又將另外兩棵樹木枝葉修剪一番。

電能板裸露在太陽之下，發電量猶如芝麻開花般日日攀升，很快接近三十度。陽春以後，天空時有烏雲籠罩和細雨飄灑，但我家每天仍有十幾度電進帳。步入夏季，伴著晝日增長，陽光日趨熾熱濃烈，發電量再度攀升至三十五度、三十六度。

但同樣，宅院中的三棵樹木也如發電量似地快速生長，僅兩個月工夫，粗壯的枝條、茂密的樹葉，又將那塊電能板遮擋住了，發電量跟著下滑到三十度。

樹大根深，枝繁葉茂，若要電能板發揮應有效能，必須給三棵樹木動手術：鋸掉所有遮擋電能板的枝葉。權衡之後，兒子又掏兩千美元，請來專業人員和專業設備進行修剪，三棵樹木僅剩下三根主幹，太陽能日發電量瞬間上升到四十四度。

在此袒露：自太陽能發電量攀升到新高度，兒子日常用電竟顯慷慨與大方：空調調至常溫控制狀態，一旦房舍溫度有所提升或下降，空調便會自動開啟制冷或供暖，使我們全家人始終置身舒適宜人的春秋兩季。