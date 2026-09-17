美國許多建制（incorporated）的小市鎮雖然僅有數千人，卻有完整的市政系統。我住的加州 城市克萊頓（Clayton）便是這樣的市鎮，人口這一兩年才超越一萬人。

我們城裡有市長、市議會、警察局、消防隊；小小的市政府應有盡有，組織看似正式、完整，市政的管理和操作卻如家庭的運作一般，簡單又溫馨。

每次去市政府，一進門就聽到早安聲此起彼落，像去看老朋友一樣。在裡頭多半是一面辦事一面聊天，很像我住台灣花蓮時，去戶政事務所或監理所辦事一樣，聊天、閒話家常，感覺非常親近。

市政府的預算大半來自我們繳的稅，市民就是官員的衣食父母，但即使我們繳稅支持市政，很多時候預算還是不夠支付開銷，一個解決的辦法便是找機會向市民募款。

上回去市政府辦事，發現門口有一個裝飾得很漂亮的捐款箱，上面寫著：「我們愛你，也愛這個可愛的小城市；如果你也愛這個屬於你的城市，也愛我們，請打開你的皮包、皮夾，對我們的城市說聲謝謝。」

除了捐款箱以外，夏季的每個星期六，鎮上都會有戶外的免費音樂會；表演者很多是義演的本市市民，即使是外來的表演者，也多半是不支薪的。

一到音樂會的日子，市民們早早就一家大小自帶地毯、折疊椅、飲料，前往市中心的小公園，毯子往草地一鋪，打開折疊椅，悠閒地等著音樂會到來。鄰居們忙著打招呼、聊天，小小孩們則是興奮地亂跑亂玩，氣氛輕鬆、自在、和諧。

音樂一開始，大喇叭的聲音蓋過一切，觀眾們也開始興奮起來，有些年輕夫婦隨音樂起舞，有些和歌手們和著唱，大家各顯神通、各取所需，也一同歡樂。

這時候，我們那位隨時笑臉盈盈的女市長會帶著幾個市議員，每人手上一個水桶，走遍公園草地，向每個人募款。在那種氣氛下，市民們個個慷慨解囊，踴躍參與，一個下午下來，水桶滿滿都是美金。

我們高興市府為我們安排一個愉快的周末，市政府也高興大家支持這個小而親切的市政府。

音樂會結束後，市長會告訴大家這星期募了多少錢，感謝市民的支持，還有募到的錢會用在什麼地方，簡單明瞭；這些細節隔天都會公布在我們市政府的網頁，一切公開透明。

這種親民作風實在討人喜歡，也令人敬佩。這個城市很小，但是每條道路都很乾淨，路樹隨時維修，我們知道捐出去的錢都用在哪裡，也隨時可以看到市議員、市長，就像我們的家長一樣。

因為市長常常拿著那個水桶，我們都叫她水桶市長，或是水桶小姐（Bucket Lady），她也高高興興地接受這個親密的暱稱。