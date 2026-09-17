擁有逾百年歷史的麋鹿會館。（圖／作者闞喆提供）

夏日的一個周末下午，太太提議：「去聽塔科馬青年爵士樂 團的音樂會吧。」我本來就喜歡爵士樂，聽說演出地點又是在塔科馬（Tacoma）市中心一座百年老建築──麋鹿會館（Elks Temple），便欣然前往。何況兒子當年也曾是這個青年爵士樂團的長號手，這場音樂會，也牽著一點舊日記憶。

下午三點，燈光漸暗，薩克斯、小號、長號和鼓聲響起。年輕人的爵士樂，在這座一百多歲的舞廳裡鋪展開來。我坐在台下，目光卻不時越過舞台，落在四周的柱子、拱門、吊燈和樓廊上。耳邊的音樂是現代的，而身邊的建築，卻像從另一個年代走來。

Elks Temple這個名字，很容易讓人誤以為是一座宗教建築。其實，Elks是美國歷史悠久的兄弟會組織，中文稱「麋鹿會」；Temple也不是寺廟，而是兄弟會對大型會館的一種稱呼。

塔科馬的Elks組織成立於一八九○年，隨著會員不斷增加，一九一六年，他們在市中心山坡上建起了這座氣派的會館。在Elks最興盛的年代，這裡是塔科馬上流社會的社交場所，宴會、聚會和舞會在這裡舉行。

塔科馬是一座依山臨海的港口城市，這座建築也順著山坡而建，樓梯、拱門、長廊和厚重的牆體層層錯落，走在裡面，常常會有一種奇妙的感覺：明明身處同一棟樓，卻彷彿不斷穿行於不同的空間。

後來，Elks搬走，大樓幾經易手，逐漸衰敗，甚至長期荒廢。直到一家來自俄勒岡州的家族企業McMenamins介入，這座老建築才重新煥發生機。經過修復，麋鹿會館於二○一九年重新開放。

今天走進去，最吸引人的並不是「嶄新」，而是「舊」。牆壁、樓梯保留著歷史留下的質感；壁畫、骨董家具、燈具和各種頗有趣味的裝飾，則來自不同年代。它們有的華麗，有的奇特，有的甚至顯得不太協調，卻在這座百年建築裡形成了一種獨特的和諧。

我很喜歡這種感覺，因為真正的歷史，本來就不是整整齊齊的，它總是一層疊著一層，一代連著一代。

音樂會繼續進行。一百多年前，這個大廳裡也許同樣有年輕人在跳舞、聽音樂，那些人的名字早已被歲月帶走，笑聲和腳步也消失在時間深處；而今天，又有另一代年輕人站到了這裡。時代變了，音樂卻讓某種東西留了下來。

窗外，是夏日下午的陽光；舞台上，是年輕人的爵士樂；腳下，卻是一百多年的歷史。最後一個音符落下，掌聲在大廳裡久久回蕩。