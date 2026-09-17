五月底，俄勒岡州 的河水依舊冰涼，但並未像冬日那般徹骨，我們穿好救生衣，換上溯溪鞋和頭盔，準備迎面撞上早春雪融後的冷流。漂流嚮導留著長辮鬍，兩撇金色鬍鬚微微上翹，活像從航海故事裡走出來的海盜船長。他掃了我們一眼，像清點一船新招募的水手，開始傳授划槳要領，「聽我口令，一二向前划，二四向後仰。」他邊說、邊藉著身體前後擺動的力量，帶動手中那支槳，我們也學著他練習。

直到皮筏艇離岸入河的瞬間，我才意識到，眼前的河水遠比想像中凶猛，它像一隻桀驁不馴的河獸，將全部力量壓在我手中的槳桿上。水氣被奔湧的河水捲起，化作一堵堵來不及躲避的水霧牆，我們撞上去，水霧又化成細密的針雨，抽在面頰與眼睫上，讓人睜不開眼。

我們順著嚮導的號令而下，手起槳落，在翻湧的河川裡齊齊用力。水流助推，皮筏艇愈衝愈快，行至一處跌水口時，那道落差像命運淘氣設下的陷阱：水流在坎沿處驟然斷開，白沫翻湧，像一張張開的嘴。不出所料，艇頭先是騰空一瞬，隨即重重拍在水面上，炸起一簇簇雪白水花，「穩住，壓槳！」嚮導的大嗓門像一根粗繩，穿過湍聲與嘩響，把散掉的心神拽回同一個節拍。

就像一陣風那樣輕盈又無所謂，我們掠過茂密的河谷綠蔭，越過枝葉與光斑，來到了一處伸出的岩台邊。嚮導將艇固定在岸邊，興致勃勃地問我們想不想從岩台一躍而下，神情姿態像極了發現藏寶圖的海盜。或許是意猶未盡的快樂，還在腦子裡橫衝直撞，我不假思索地舉起了手，成了打頭陣的人。

可當我爬上岩台，戰戰兢兢向下望去時，清澈見底的河水依舊淙淙流淌，一塊藏在水面之下的石頭靜靜躺著，像是在等待我的墜落。怯意像鼓槌般，在我忐忑不安的心上打起退堂鼓，我害怕撞上崖壁的稜角，害怕跳得不夠遠，就會撞上那塊靜默石頭的冷硬。畏怯漸盛，像藤蔓一般爬上胸口，把勇氣一點點勒回去。

嚮導看出了我的踟躕，抬手指向前方那片鬱鬱蔥蔥：「向前看，別往下瞧，水底的清澈最會惹人猶豫。只要盯緊對岸那棵最高最大的樹，你就不會碰壁。」簡單的字句將我從那片澄澈的蠱惑中拉回，我抬頭找到那棵樹，目光牢牢鎖定，縱身躍了下去。其實那一剎那的恐懼並沒有消散，它只是被我暫時挪開了。勇氣從來不是無所畏懼，只不過是目光終於有了歸處。

人生許多害怕與擔憂，並不是因為前路真的布滿險阻，而是因為我們總在抵達之前，便把尚未發生的可能反覆經歷了一遍。在風馳電掣的時間中，未知總是必然的，卻也是我們仍願奔赴明天的原因。有時水明如鏡，心也是，當你久久凝望那片澄澈時，鏡裡照見的不止是倒影，還有無數個「萬一」：不計其數的擔憂被放大，失敗的細節也纖毫畢現。所以，找到屬於自己人生的那棵最高最大的樹吧，不論身處順流還是逆流，都盯緊它，便不會輕易碰壁。