地球暖化 的速度遠比專家預測的要快，當今年真正的夏天尚未來臨時，全歐洲都早已被捲入一片熱浪中。

歐洲傳統的在地旅館是沒有冷氣的，因為不需要。多年前我隨出差的先生赴瑞士 ，住在伯恩（Bern）緊鄰老街的一處小旅店，旅店雖小，但房間卻甚為寬敞；我至今還記得當時那一股順手推開大窗、任由微風輕輕吹過面頰的舒適，那是日後與在冷氣房中迥然不同的感覺。

但是在德國 的小鎮巴特洪堡（Bad Homburg），我卻第一次體認到沒有冷氣的難受。我們所在的旅館就坐落在公園內，四周環繞的都是百年巨木，走幾步路就可見清涼的噴泉；然而在炎炎夏日裡，沒有冷氣的房間仍會使人燥熱難耐，我幾次半夜起身去沖澡解暑，然後告訴自己以後再也不來了。

說歸說，我終究還是回來了，而且一來再來，因為旅館已經逐年翻新，並且房間有了中央空調系統，夏天再也不必受熱了，這且是後話。

先生特別偏愛美國在海外的旗艦旅館，無論是到德國的美茵茲（Mainz）或法蘭克福（Frankfurt），或是義大利的米蘭（Milan），希爾頓酒店（Hilton Hotel）總是他的不二選擇；除了位置適中、交通方便的必要原因之外，也是由於美式旅館一定會有冷氣設備。

今年夏季來得比往常早，也正是世足大賽競爭最火的時候。猶記十多年前的一個夏日傍晚，我們在美茵茲的希爾頓河畔酒店酒吧裡觀看德國隊的冠軍賽，酒吧內外人聲鼎沸，身旁不停有此起彼落的驚呼聲。德國人在錯失機會時的搥足頓胸，進攻當下奮不顧身的狂聲吶喊，讓我們也不免跟著激動起來。

而幾乎就在那進球奪冠的一瞬間，酒吧內同時也響起了威武豪壯的軍樂，酒保們忙不迭地為每個在場者送上免費啤酒，歡笑聲在頃刻就充滿了各個角落。連從來滴酒不沾的先生，也不禁被眼前的愛國情緒所感動，索性就隨著眾人大口喝了個夠。那真是一個愉悅的不眠夜。

歐洲旅館的住房通常亦附帶早餐，不但各式各樣的葷、素食物一應俱全，三不五時還有容易入口的香檳助興。此外尚有非常受歡迎的「Half Board」，也就是可以預訂的晚餐，所食之物完全取決於旅館餐廳，每天主打的菜色各有不同，但絕佳的口味卻始終如一；長久以來我們因此而嘗到許多原本陌生的在地美食，義大利各形各狀的野生蘑菇，德國風味獨特的新鮮白蘆筍，融入烤得金黃透亮的大骨肉中，其造型之脫俗，口感之甘甜，令我一直懷念到如今。

歐洲的旅館，增添了我許多出遊的樂趣，讓我更期待下一次的出訪行程，人生之樂，真莫大於此。