在加州 住久了，常常忘記四季的變換。今年總統日長周末，我突然想到好久沒有看到冬雪了，於是說走就走，乾脆北上阿拉斯加（Alaska）費爾班克斯（Fairbanks），去感受一下雪國的冬天。

費爾班克斯位於北緯六十五度，是美國最接近北極圈的城市之一。一出機場大門，我們立刻感受到了極端寒冷的威力，二月份的費爾班克斯平均氣溫只有攝氏零下二、三十度。全家人全副武裝到只露一雙眼睛在外面，好奇地東張西望，但四下裡視線所及，只是一片白茫茫，連路面都被冰雪覆蓋，看不見標識，只能「跟著感覺走」，慢慢開車。

一路摸索著來到訂好的旅館，一進大廳，我們大吃一驚，裡面豈止是溫暖，簡直像蒸籠，前台解釋費爾班克斯有大量地熱資源，很多房子用地熱取暖。

因為地熱豐富，這裡的溫泉也很有名，我們自然要慕名一試。於是在房間裡換好泳衣，披著浴巾匆匆走過一小段連接內外的走廊，雖然很短，也覺得寒氣逼人，直打哆嗦。

一踏入溫泉，立刻一股熱流從足底湧來，往裡走三五步，水很快沒到胸口，熊熊熱力打通四肢百骸，寒意一掃而光。

抬眼看四周，白雪皚皚，溫泉邊的松樹披掛著滿身白雪，像個怪模怪樣的雪人。遠處的雪山時而清晰可見，時而被升騰的熱氣遮擋，有時風吹，蒸氣瀰漫，連對面的人臉都看不清楚。雪白水暖，感受真是冰火兩重天：水面上露出的身體起著雞皮疙瘩，濕髮很快就結了冰、變成銀髮；水面下浸泡的部分則覺得暖意融融、火力太壯，只想喝冰鎮啤酒。

泡完溫泉，旅館安排好阿拉斯加冬季最喜聞樂見的活動：狗拉雪橇。幾十隻哈士奇早已準備停當，跳躍騰挪、叫成一片，做熱烈歡迎狀。大人小孩爬進雪橇，兩人一組，半躺進裡面的墊子上坐好，駕車人指令一發，八條大狗立刻歡快地飛奔起來。

我們的駕車人是個年輕男孩，土生土長的本地人，自我介紹說從小就學習訓練哈士奇和參加狗拉雪橇比賽。他知道每一條狗的名字，熟悉每一條狗的性格，他和他的哈士奇長、短途比賽都參加過，最長的一場比賽中，十天連續奔跑一千英里。聽到這裡，再加上親身感受到狗拉雪橇風馳電掣的速度，真讓我佩服這些天生的「跑者」。

阿拉斯加冬天的夜晚來得特別早，才過中午，天色就肉眼可見地暗下來了。我們預訂了夜晚極光叫醒服務，半睡半醒中等到十二點半，電話終於響起，我們趕緊穿戴好來到觀測地點，遊客已經聚集了不少。

極光像一道彩虹似的懸在遠處黑黢黢的山上，閃閃發光，貫穿天邊，隨著時間推移，極光形狀也慢慢變幻。肉眼觀測極光，其實沒有照片長時間曝光後顯得那麼綠，而是稍稍發白，但親眼所見總是讓人更覺震撼，即使在嚴寒中挨凍兩小時，大家也都覺得物有所值，一生難忘。

白雪溫泉、狗拉雪橇、夜觀極光，旅程前策畫的三件套一網打盡。啟程前孩子們在聖誕老人之家買了紀念品，我們則大快朵頤了阿拉斯加帝王蟹。冬日費爾班克斯觀雪極光之旅，別具一格，值得體驗。