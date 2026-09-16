作者在瑞士的公園中與少年乒乓冠軍對打。（圖／作者關光克提供）

瑞士 中部德語區的州府盧塞恩（Luzern），以其湖光山色的旅遊城市著稱於世，也被評為「沒有歐洲過度觀光 城市的重商氣息」。一直很好奇舉世最富裕的瑞士人民的日常生活，所以我的自由行足跡，免不了閒庭信步地走進盧塞恩市民居住社區，一探所到城市的生活實際。

星期六早晨雨過天晴，秋高氣爽的盧塞恩城市容貌格外明媚。沿街漫步，望見高層居民樓間有一處開敞的綠地小公園，陽光下的中心草坪碧綠如洗，周邊高大的樹冠下方，排列著一連串的彩色帳篷。我走近一看，原來是周末跳蚤市場的帳篷攤位。

這個要看，瞧瞧富國瑞士人家的二手舊物都是些什麼。湊過去尋覓，跟美國城市的跳蚤市場也差不多，服裝雜物，不一而足。我總是盯上造型美妙但無實用價值的手工藝品，還有看不懂德文的藝術圖書；而擅長過日子的老婆則一眼相中一支獨特的塑膠漏勺，詢問價格，老年女攤主報價三歐元。索性將口袋裡僅存的一把瑞士法郎硬幣悉數都給了，大約相當於三歐元，女攤主數也不數就收入囊中。

逛完跳蚤市場的一列攤位，我們老倆口坐在尚餘雨後水跡的公園樹蔭下長椅，一邊吃帶來的食物，一邊瞧那些市民在跳蚤市場裡溜達。近午的陽光透過樹葉照射下來，空氣異常清新潤澤。但見一對父子來到兩張露天乒乓球台旁，拿出球拍在其中一張球台上熟練對打起來，父子倆的競技實力相當，球技水平在歐洲應屬不凡。

意外在瑞士公園裡見到設有兩張乒乓球台，還有市民揮拍對陣，玩我們中國的國球，勾起我躍躍欲試、上場打它一盤的念頭。看父子倆認真比賽幾個回合後，我便開口提議上場，父親欣然讓位，我接過球拍，精神抖擻地和身手不凡的少年揮拍較量。我在疫情期間停止到YMCA鍛鍊打乒乓球，但畢竟是童年開練的老功夫，不一會兒我就恢復了故技，打得十分順手；只是台面中間的球網是金屬製品，一旦球擦網，賽璐珞小球就彈起，崩飛得老高。

我施展身手玩個盡興，半個小時對陣結束時，那父親驕傲地告訴我，他兒子是本城的少年冠軍。我與外國少年冠軍選手對打，玩個不亦樂乎。這段旅行經歷，彷彿投身融入了瑞士普通市民的生活節奏，令我感覺十分愜意。