挪威的哈當厄峽灣，也是挪威的田園峽灣。（圖／作者孟悟提供）

郵輪 是什麼時候到的哈當厄峽灣（Hardangerfjord），我不知道，睜開眼的時候，窗外已是一幅美不勝收的油畫。亮藍色的天空下，峽灣的水是綠的，那種柔媚的、碧澄澄的綠，又隱約透出些融化的藍，從山頂一直蔓延到水邊。兩岸的山也是爽快清亮的綠，山頂覆著雪，半山腰是森林和草甸，草甸上還能看見綿羊。這樣的風景，我曾在年少時的明信片裡見過，直到長大之後，才有機會走進畫中。

哈當厄峽灣因為水流平緩，兩岸農業發達，被稱為挪威 的田園峽灣，也是挪威最重要的水果產區。用鏡頭看峽灣，九月最美，枝頭的碩果、浪漫的野花、碧綠的草甸互為對照，旖旎入畫。

我十點鐘才慢悠悠地下了船，走在上山的路上，與華人朋友Linda正好相遇，我們是在格陵蘭島（Greenland）相識的。「你現在才下來？」她的聲音溫和動聽，帶著輕快的節奏，「我天沒亮就起來了，坐了遊艇把峽灣逛了一圈。早晨的霧很濃，瀑布從山上下來，全都在雲裡飄蕩。」

我錯過了早晨的仙境，正好與她相約去蘋果園。我們在小鎮的山路上走著，觸目之處全是紅潤飽滿的蘋果，密密匝匝的，讓枝條不堪重壓，嘩啦啦落了一地。蘋果園中有幾處白色的木屋，也有灰牆紅頂的石頭房子，房子的窗台上擺滿了花，開得繽紛熱鬧，與草地上的野花互相呼應。

我們走到半山腰，透過蘋果樹的繁枝看峽灣，水面柔如緞子，一半綠，一半藍。我們的郵輪就靜靜地泊在峽灣之中，龐大而淡定，在青山的環抱裡，像一隻棲息的白色巨鳥。

果園的主人在半山腰搭了棚子，賣自家的蘋果酒，我們要了兩杯，坐在露天的木桌旁。酒是透亮的琥珀色，入口有一點涼，一點跳，然後是清甜，甜中裹著秋天的醇厚，人世間的輕柔明朗就這樣沁入肺腑。

陽光從蘋果樹的葉縫裡漏下來，光影搖曳在桌子上，又融入我們的酒杯。不知誰家的渡輪拉了一聲汽笛，悠長的笛聲在山水間回盪，提醒人們歸船的時間。

我們起身下山，沿著山路往回走。在路上，我們遇到一棵枝繁葉茂的莓果樹，紫黑色的果子掛在枝頭，樹下滾滿了落果，我們隨手撿起地上的莓果，享受它野性的酸甜，就當是大自然的慷慨。

帶著烏梅的香甜，我們繼續走，走到峽灣邊。清亮的水像是琉璃，陽光照在水底的石頭上，赤橙黃綠青藍紫，各種顏色在水波裡閃動變幻，讓人起了貪戀。我忍不住彎下腰，希望撈一塊當紀念。Linda搖頭，她認為水裡的石頭最好不要亂碰，她的父親是地質科學家，曾告誡過她，野外的石頭有放射性元素。我聽進去了，把石頭放回了原處。

時光遠去，哈當厄峽灣像一幅長畫婉轉在心間。挪威的蘋果園，秋天的微風和暖陽，我們喝過甘冽的蘋果酒，聊過彼此的人生，在路上我們撿過的莓果，我們不敢撿的石頭。旅行的美好不過如此，青山綠水讓人念念不忘，而風景中的人和事更讓人銘記於心。