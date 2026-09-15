小兒子要結婚了，給老媽的任務是在晚宴上講幾句話，兒子還建議加上幻燈片。大兒子是公證結婚的；這回小兒子辦婚禮，是我唯一一次能以家長身分出席的機會。如今小輩成親，從婚禮形式到舉辦地點，新人既能幹又有主張地全權處理，我只需配合被告知的任務。然而，當我開始準備幻燈片時才發現，這不僅是照片的篩選，更是一場關於「放手」的深刻體悟。

幸好老公前幾年早把孩子們兒時照片掃描存檔，我只要按年份去蒐集即可，沒想到做起來卻比想像中困難許多。凝視著照片，我常常陷入回憶的深沼而久久不能自拔，那些模糊卻又鮮明的畫面：小小的手緊抓著我的衣角，稚嫩的聲音喊著「媽媽」，還有他們純真燦爛的笑容，一幕幕湧上心頭。三十多年的光陰在眼前快速重播，我的手指動作卻愈來愈慢，感嘆時光竟已如此匆匆。

兒子給我五分鐘的時間，我心想，若按一般建議每張照片間隔四至五秒，五分鐘大約需要六十張。然而，當我真正動手後，挑挑揀揀居然選出了一百八十張，面對那堆疊如山的童年笑靨，我得忍痛刪去三分之二；尤其三、四歲前的照片最多，也是最可愛的年紀，實在難以取捨。這些將近三十年前的照片，每一張都凝結著我對孩子成長的珍視，是那段歲月裡最溫暖的印記。

在挑選過程中，我忽然察覺一個微妙的變化：兒子們的身影逐漸從正面轉成了背影，尤其是他們上大學之後，難得回家，我總想捕捉些許身影，好讓他們不在家時慢慢回味。然而，他們總是匆匆忙忙，有時我舉起手機，他們還會不經意地皺眉。

於是，我學會了只拍他們的背影，從每年開學日在家門前的合照，變成了機場送行的畫面，看著他們匆匆離去的背影，心頭湧起一股難以言喻的酸楚，那是一種既想緊緊抓住，又深知必須放手的內心拉扯，明白他們的世界已不再只圍繞著我，而我只能在原地目送。「放手」從來不是一句輕描淡寫的話，而是日復一日，在每一次看著他們遠去的背影時，含淚學會的功課。

兒子們成家後都選擇了離家較遠的地方，小兒子婚後更要住在媳婦娘家附近，每當夜深人靜，這份空間上的距離便化作心頭淡淡的惆悵。我深知，這也是「放手」的一部分。

婚禮上，我站在家長席，目送著新人禮成後在紅毯上漸行漸遠的背影，眼角濕濕的，心裡滿是不捨，但也全是祝福。他們即將書寫屬於自己的篇章，而我，也在學習扮演「婆婆」的新角色，並期待著能以「奶奶」的身分，再次感受稚子萌娃帶來的喜悅。或許「放手」是為了讓愛以另一種形式延續，在新的生命裡找到全新的寄託與圓滿。