母親節 前夕，我在網上看到一則活動資訊：在加州 卡拉巴薩斯（Calabasas）的一處自然保護區公園裡，將有專業嚮導帶領大家認識當地植物，並體驗傳統的手工編繩。草木與手工都是我的所愛，因此我毫不猶豫地報了名。

活動當天，我和先生驅車抵達目的地時，門口已聚集二十多名對大自然懷抱熱情的同好。在領隊的帶領下，我們踏入綠意盎然的小徑，兩旁盡是高大的樹木與茂密的草叢。

一路上，領隊熱心地為我們解說植物的奧妙，沿途，我們不僅領略了百年橡樹的生態奇觀，領隊還帶我們認識了「絲蘭」（Yucca）。

它的葉片如堅硬長劍般呈放射狀散開，花朵圓潤如乳白色的鐘形小鈴，遠看宛如一座潔白的燭台，因此有「主的燭台」之稱。領隊順手採集了一些絲蘭葉片，預告著待會兒我們將用它們來進行編繩體驗。他介紹道，美洲原住民 很早以前就會提煉絲蘭葉中堅韌且富彈性的纖維，用來編織繩索、鞋履與籃子。

走完步道後，領隊帶我們來到一間樸實的工作室，室內擺放著幾張木桌，兩邊是長椅，大家各自找好位置坐下。領隊將已經在水桶中浸泡好的絲蘭葉分給大家，並示範如何敲打葉片。隨著葉肉漸漸鬆散，只留下細長而堅韌的纖維；接著把纖維分成幾束，用手指順時針揉搓，讓纖維緊緊交纏。每當繩條搓到了盡頭，再接上一束新的纖維，讓繩子繼續延伸。

輪到大家一展身手時，工作室裡頓時熱鬧起來──木槌敲打葉片的聲音此起彼落，夾雜著笑聲與交談聲。有人專注搓繩，有人向鄰座請教技巧，也有人展示自己剛完成的一小段成果，原本素不相識的人，很快便熟絡起來。那一刻，彷彿回到了日出而作、日落而息的古老歲月：沒有複雜的機械，人們全憑雙手與大自然的賜予，創造出生活所必需的用品。

或許女士們的手指更靈巧些，不少女士很快便搓得有模有樣，男士們則頻頻求救。我笑著對同桌的男士說：「你們還是負責出去打獵吧，家裡編繩的工作就交給我們了。」一句玩笑，引來滿屋笑聲。

活動結束前，我把親手搓好的繩索擺成一顆心的形狀，拍照留念；先生將繩子繫在腰間當作腰帶。告別之際，依依不捨，互相約定著下次活動再聚。

回程途中，一名年輕人主動和我攀談，得知我來自中國後，他興奮地分享自己在中國旅行的點點滴滴。我忽然明白，編繩最重要的，不只是把一束束纖維搓成堅韌的繩索，而是在共同勞動的過程中，讓原本陌生的心，在不知不覺間靠近。

草木結緣，人亦結緣。雙手搓出的不只是堅韌的繩索，更編織出溫暖的人情，以及久違的人與自然、人與人之間的連結。